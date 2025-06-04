Врач рассказал, чем опасно отключение горячей воды летом

Терапевт Кондрахин: отключение воды летом повышает вероятность простуды
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Под холодным душем не рекомендуется мыться из-за риска простудиться, заявил Кондрахин
Под холодным душем не рекомендуется мыться из-за риска простудиться, заявил Кондрахин Фото:

Отключение горячей воды летом побуждает многих людей принимать холодный душ. Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что подобное увеличивает риск развития простудных заболеваний. 

«Резкое снижение температуры воды для организма — это переохлаждение. Даже снижение на один-два градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока», — рассказал Life Кондрахин.

Также врач пояснил, что при резком охлаждении организм не успевает среагировать, кровь остывает и попадает внутрь тела холодной. Это является стрессом для организма и снижает иммунитет. 

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Отключение горячей воды летом побуждает многих людей принимать холодный душ. Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что подобное увеличивает риск развития простудных заболеваний.  «Резкое снижение температуры воды для организма — это переохлаждение. Даже снижение на один-два градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока», — рассказал Life Кондрахин. Также врач пояснил, что при резком охлаждении организм не успевает среагировать, кровь остывает и попадает внутрь тела холодной. Это является стрессом для организма и снижает иммунитет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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