Врач рассказал, чем опасно отключение горячей воды летом

Отключение горячей воды летом побуждает многих людей принимать холодный душ. Терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что подобное увеличивает риск развития простудных заболеваний.
«Резкое снижение температуры воды для организма — это переохлаждение. Даже снижение на один-два градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока», — рассказал Life Кондрахин.
Также врач пояснил, что при резком охлаждении организм не успевает среагировать, кровь остывает и попадает внутрь тела холодной. Это является стрессом для организма и снижает иммунитет.
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