Life: цены на товары и услуги вырастут в июне 2025

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В июне из-за дачного сезона вырастут цены на строительные материалы, заявил Тимофеев
В июне из-за дачного сезона вырастут цены на строительные материалы, заявил Тимофеев Фото:

В июне начнется повышение цен на некоторые категории товаров: бензин, строительные материалы, продукты питания. Увеличение спроса связано с дачным сезоном и изменениями в законодательстве, сообщил экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. 

«Летом традиционно растут в цене строительные и отделочные материалы (цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы и пиломатериалы). Как следствие подорожают строительные и монтажные работы. Рост может составить 5-7%», — заявил Тимофеев для Life.

Кроме того, значительно вырастет и стоимость путешествий — из-за роста интереса к внутреннему туризму ожидается заметное подорожание авиа и железнодорожных билетов. Также Александр Тимофеев отметил возможный рост цены на бензин, который будет «замаскирован» различными акциями топливных компаний. 

Подорожают и продукты питания, особенно из-за роста цен на пальмовое масло и новых экспортных пошлин. Подобное происходит из-за перевода продукции на соответствие ГОСТам. Так, это повлияет на стоимость кондитерских изделий и продуктов с содержанием пальмового масла. 

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В июне начнется повышение цен на некоторые категории товаров: бензин, строительные материалы, продукты питания. Увеличение спроса связано с дачным сезоном и изменениями в законодательстве, сообщил экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.  «Летом традиционно растут в цене строительные и отделочные материалы (цемент, металлические конструкции, изоляционные материалы и пиломатериалы). Как следствие подорожают строительные и монтажные работы. Рост может составить 5-7%», — заявил Тимофеев для Life. Кроме того, значительно вырастет и стоимость путешествий — из-за роста интереса к внутреннему туризму ожидается заметное подорожание авиа и железнодорожных билетов. Также Александр Тимофеев отметил возможный рост цены на бензин, который будет «замаскирован» различными акциями топливных компаний.  Подорожают и продукты питания, особенно из-за роста цен на пальмовое масло и новых экспортных пошлин. Подобное происходит из-за перевода продукции на соответствие ГОСТам. Так, это повлияет на стоимость кондитерских изделий и продуктов с содержанием пальмового масла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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