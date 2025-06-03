03 июня 2025

«В штаны обделываюсь»: авторитет из Екатеринбурга попросил защиты

Екатеринбургский авторитет попросил перевести его под домашний арест
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Марсель Гасанов считает, что его якобы пытаются отравить
Марсель Гасанов считает, что его якобы пытаются отравить Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело «решалы» Марселя Гасанова

Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, попросил обеспечить ему безопасность в СИЗО-1. Он уверяет, что в учреждении его якобы травят, передает корреспондент URA.RU.

Гасанов заявил, что готов «сидеть в СИЗО», но если его возьмут под защиту. «Дают таблетки, я в штаны обделываюсь. Ноги улетают в другое измерение», — сказал он. И попросил перевести его под домашний арест (прокурор настаивает на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу).

Кроме того, Гасанова обвиняют в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах. Сам он вину отрицает. И считает, что его дело сфабриковано, а обвинения необоснованны. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, попросил обеспечить ему безопасность в СИЗО-1. Он уверяет, что в учреждении его якобы травят, передает корреспондент URA.RU. Гасанов заявил, что готов «сидеть в СИЗО», но если его возьмут под защиту. «Дают таблетки, я в штаны обделываюсь. Ноги улетают в другое измерение», — сказал он. И попросил перевести его под домашний арест (прокурор настаивает на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу). Кроме того, Гасанова обвиняют в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах. Сам он вину отрицает. И считает, что его дело сфабриковано, а обвинения необоснованны. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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