«В штаны обделываюсь»: авторитет из Екатеринбурга попросил защиты

Екатеринбургский криминальный авторитет Марсель Гасанов, которого судят по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, попросил обеспечить ему безопасность в СИЗО-1. Он уверяет, что в учреждении его якобы травят, передает корреспондент URA.RU.
Гасанов заявил, что готов «сидеть в СИЗО», но если его возьмут под защиту. «Дают таблетки, я в штаны обделываюсь. Ноги улетают в другое измерение», — сказал он. И попросил перевести его под домашний арест (прокурор настаивает на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу).
Кроме того, Гасанова обвиняют в оскорблении сотрудника ГУФСИН и угрозах. Сам он вину отрицает. И считает, что его дело сфабриковано, а обвинения необоснованны. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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