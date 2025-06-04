В городах-миллионниках снизились цены на аренду жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем за пять месяцев падение составило 8%
В среднем за пять месяцев падение составило 8% Фото:

В мае 2025 года долгосрочная аренда жилья в городах-миллионниках России продемонстрировала снижение цен. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Аренда».

«Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 0,6% относительно апреля», — говорится в исследовании сервиса. Наиболее заметное падение зафиксировано в Воронеже (на 5,1%, до 23 000 рублей), Нижнем Новгороде (на 5%, до 33 000 рублей) и Екатеринбурге (на 3,3%, до 34 000 рублей).

В то же время, в Петербурге медианная стоимость аренды выросла на 3,6% и достигла 41 000 рублей. В Москве рост составил 0,7%, и стоимость аренды достигла 85 000 рублей. В остальных городах-миллионниках изменения цен были незначительными — в пределах 1%. С начала 2025 года все города-миллионники России демонстрируют снижение стоимости аренды жилья. В среднем за пять месяцев падение составило 8%. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением предложения на рынке: на аренду стали выставлять больше нераспроданных квартир с «вторички».

Несмотря на общий рост предложения в начале года, в мае наблюдается его сокращение: по данным «Яндекс Аренды», количество доступных квартир снизилось на 2,9% по всем 16 городам-миллионникам. При этом сроки сдачи жилья заметно увеличились — арендаторы находят новых жильцов в среднем на 25% дольше, чем в начале года.

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В мае 2025 года долгосрочная аренда жилья в городах-миллионниках России продемонстрировала снижение цен. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Аренда». «Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 0,6% относительно апреля», — говорится в исследовании сервиса. Наиболее заметное падение зафиксировано в Воронеже (на 5,1%, до 23 000 рублей), Нижнем Новгороде (на 5%, до 33 000 рублей) и Екатеринбурге (на 3,3%, до 34 000 рублей). В то же время, в Петербурге медианная стоимость аренды выросла на 3,6% и достигла 41 000 рублей. В Москве рост составил 0,7%, и стоимость аренды достигла 85 000 рублей. В остальных городах-миллионниках изменения цен были незначительными — в пределах 1%. С начала 2025 года все города-миллионники России демонстрируют снижение стоимости аренды жилья. В среднем за пять месяцев падение составило 8%. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением предложения на рынке: на аренду стали выставлять больше нераспроданных квартир с «вторички». Несмотря на общий рост предложения в начале года, в мае наблюдается его сокращение: по данным «Яндекс Аренды», количество доступных квартир снизилось на 2,9% по всем 16 городам-миллионникам. При этом сроки сдачи жилья заметно увеличились — арендаторы находят новых жильцов в среднем на 25% дольше, чем в начале года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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