В городах-миллионниках снизились цены на аренду жилья

В мае 2025 года долгосрочная аренда жилья в городах-миллионниках России продемонстрировала снижение цен. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Аренда».
«Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей. За месяц она снизилась на 0,6% относительно апреля», — говорится в исследовании сервиса. Наиболее заметное падение зафиксировано в Воронеже (на 5,1%, до 23 000 рублей), Нижнем Новгороде (на 5%, до 33 000 рублей) и Екатеринбурге (на 3,3%, до 34 000 рублей).
В то же время, в Петербурге медианная стоимость аренды выросла на 3,6% и достигла 41 000 рублей. В Москве рост составил 0,7%, и стоимость аренды достигла 85 000 рублей. В остальных городах-миллионниках изменения цен были незначительными — в пределах 1%. С начала 2025 года все города-миллионники России демонстрируют снижение стоимости аренды жилья. В среднем за пять месяцев падение составило 8%. Эксперты связывают эту тенденцию с увеличением предложения на рынке: на аренду стали выставлять больше нераспроданных квартир с «вторички».
Несмотря на общий рост предложения в начале года, в мае наблюдается его сокращение: по данным «Яндекс Аренды», количество доступных квартир снизилось на 2,9% по всем 16 городам-миллионникам. При этом сроки сдачи жилья заметно увеличились — арендаторы находят новых жильцов в среднем на 25% дольше, чем в начале года.
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