Пермяки избавляются от квартир в центре города

В 2025 году жители Перми больше всего продают квартир в центре города. В числе лидеров по доле объявлений оказались улицы Островского, Чернышевского и Революции. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«В Перми более 400 улиц, шоссе, проездов и проспектов, где публикуются объявления по продаже квартир на вторичном рынке. В целом, доля адресов-лидеров не так велика. Но чаще всего объявления встречаются на улицах Островского (1,87%), Чернышевского (1,7%), Революции (1,68%)», — рассказал Алексей Попов.
По словам аналитика, указанные улицы довольно протяженные. Они застроены многоэтажными домами с заметной долей недавно сданных корпусов. Кроме этого, квартиры на улицах Островского, Чернышевского и Революции чаще меняют хозяев, так как инвесторы продают жилье конечным покупателям, а застройщики распродают оставшиеся лоты. Доля квартир в продаже на этих улицах стандартная для городов-миллионников, добавил Алексей Попов.
По данным «Циан.Аналитики», на улице Островского цены за год выросли на 14%. Квадратный метр в среднем стоит 170,1 тысячи рублей. На улице Чернышевского — на 10% до 164,5 тысячи рублей. На улице Революции — на 5% до 163,3 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяки чаще всего продают двухкомнатные квартиры. Их доля составляет примерно 36% от общего числа продаваемых лотов.
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