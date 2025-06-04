От образования полиции до дня кетчупа: какие праздники отмечают 5 июня 2025

Во всем мире 5 июня отмечают самые разные праздники. Пока в России поздравляют сотрудников полиции, на разных уголках Земли радуются дню кетчупа и празднику резиновых уточек. О том, какие праздники выпадают на 5 июня 2025 года — в материале URA.RU.
Праздники в России 5 июня 2025
День образования российской полиции
В России 5 июня отмечают День образования российской полиции. История праздника связана с важной датой: именно 5 июня 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге должность генерал-полицмейстера и основал первую российскую полицейскую службу. Этот день считается началом профессиональной истории полиции в России.
Праздник стал важной датой для всех сотрудников органов внутренних дел. В этот день проходят торжественные мероприятия, награждения лучших сотрудников, концерты и поздравления ветеранов службы.
День эколога
Также 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был учрежден в 2007 году указом Президента РФ и приурочен ко Всемирному дню окружающей среды. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам охраны природы, сохранения биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов.
В этот день проводятся различные акции, конференции, семинары, экологические субботники и просветительские мероприятия. Экологи, активисты природоохранных организаций и волонтеры устраивают мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в стране, пропаганду бережного отношения к природе и повышение экологической культуры населения.
Праздники в мире 5 июня 2025
Всемирный день окружающей среды
Во всем мире 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Главная цель праздника — обратить внимание человечества на проблемы экологии, загрязнения окружающей среды и изменения климата. В этот день проходят международные конференции, акции по очистке территорий от мусора, посадке деревьев и другие мероприятия по защите природы.
День резиновых уточек в ванной
Также 5 июня отмечается необычный праздник — День резиновых уточек в ванной. Его отмечают во многих странах мира. Резиновая уточка — одна из самых популярных детских игрушек для купания, которая стала символом детства и беззаботности.
День кетчупа
Еще один необычный праздник, который отмечают 5 июня — День кетчупа. Кетчуп является одним из самых популярных соусов в мире, его любят взрослые и дети во многих странах. В этот день во многих ресторанах и кафе проводятся дегустации блюд с использованием кетчупа, кулинарные мастер-классы и конкурсы на лучший рецепт домашнего кетчупа.
Православные праздники 5 июня 2025
День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой
Русская православная церковь 5 июня чтит память преподобной Евфросинии Полоцкой — одной из самых почитаемых святых в Беларуси и России. Евфросиния Полоцкая родилась в XII веке в семье знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея. С детства она отличалась благочестием и стремлением к духовной жизни. Отказавшись от брака и мирских благ, Евфросиния приняла монашество и посвятила себя служению Богу.
Она основала несколько монастырей, занималась просветительской деятельностью, переписывала книги, открывала школы для детей. Святую Евфросинию почитают как покровительницу просвещения, культуры и духовности. В этот день верующие посещают храмы, молятся о мудрости, духовном укреплении и помощи в учебе.
Собор Ростово-Ярославских святых
Также 5 июня отмечается Собор Ростово-Ярославских святых. В этот день Русская православная церковь вспоминает всех святых подвижников, живших и трудившихся на территории Ростовской и Ярославской земель. Среди них — святители, преподобные, мученики, благоверные князья и княгини, которые прославились своей праведной жизнью, духовными подвигами и служением народу.
В этот день в храмах Ростовской и Ярославской епархий проходят торжественные богослужения, совершаются крестные ходы, верующие обращаются к святым с молитвами о заступничестве, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.
Народный праздник 5 июня 2025
Левон Огуречник: приметы и традиции
В народном календаре 5 июня отмечают праздник Левон Огуречник. Название связано с тем, что с этого дня крестьяне традиционно начинали высаживать огурцы на грядки. Считалось, что именно на Левона Огуречника огурцы лучше всего приживаются и дают хороший урожай.
В этот день крестьяне рано утром отправлялись в огород высаживать огуречную рассаду. Люди верили, что огурцы нужно сажать тайком от посторонних глаз, чтобы не сглазили будущий урожай.
Также в этот день проводились различные обряды, направленные на защиту посадок от вредителей и болезней. Хозяйки обменивались семенами огурцов с соседями, считая, что так растения будут крепче расти.
Народные приметы на Левона Огуречника:
- Если ночь на 5 июня теплая — будет хороший урожай огурцов.
- Дождь в этот день обещает богатый урожай овощей.
- Много комаров 5 июня — к хорошему урожаю ягод и грибов.
- Если утром выпала обильная роса — это сулит благополучие и достаток в доме.
Знаменитости, родившиеся 5 июня:
- Федерико Гарсия Лорка (1898–1936) — знаменитый испанский поэт и драматург, один из наиболее ярких представителей испанской литературы XX века.
- Марк Уолберг (род. 1971) — популярный американский актер и продюсер, известный по фильмам «Отступники», «Третий лишний», «Трансформеры: Эпоха истребления».
- Кенни Джи (род. 1956) — знаменитый американский саксофонист, исполнитель инструментальной музыки в стиле джаз.
- Пит Венц (род. 1979) — американский музыкант, басист популярной группы Fall Out Boy.
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