От образования полиции до дня кетчупа: какие праздники отмечают 5 июня 2025

День образования полиции, праздник кетчупа и другие даты отмечают 5 июня 2025
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Праздник кетчупа отмечают по всему миру 5 июня
Праздник кетчупа отмечают по всему миру 5 июня Фото:

Во всем мире 5 июня отмечают самые разные праздники. Пока в России поздравляют сотрудников полиции, на разных уголках Земли радуются дню кетчупа и празднику резиновых уточек. О том, какие праздники выпадают на 5 июня 2025 года — в материале URA.RU. 

Праздники в России 5 июня 2025

День образования российской полиции

Сотрудники полиции по всей России празднуют свой день 5 июня
Сотрудники полиции по всей России празднуют свой день 5 июня
Фото:

В России 5 июня отмечают День образования российской полиции. История праздника связана с важной датой: именно 5 июня 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге должность генерал-полицмейстера и основал первую российскую полицейскую службу. Этот день считается началом профессиональной истории полиции в России.

Праздник стал важной датой для всех сотрудников органов внутренних дел. В этот день проходят торжественные мероприятия, награждения лучших сотрудников, концерты и поздравления ветеранов службы.

День эколога

Также 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был учрежден в 2007 году указом Президента РФ и приурочен ко Всемирному дню окружающей среды. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам охраны природы, сохранения биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов.

В этот день проводятся различные акции, конференции, семинары, экологические субботники и просветительские мероприятия. Экологи, активисты природоохранных организаций и волонтеры устраивают мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в стране, пропаганду бережного отношения к природе и повышение экологической культуры населения.

Праздники в мире 5 июня 2025

Всемирный день окружающей среды

Во всем мире 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Главная цель праздника — обратить внимание человечества на проблемы экологии, загрязнения окружающей среды и изменения климата. В этот день проходят международные конференции, акции по очистке территорий от мусора, посадке деревьев и другие мероприятия по защите природы.

День резиновых уточек в ванной

По всему миру 5 июня празднуют день резиновых уточек в ванной
По всему миру 5 июня празднуют день резиновых уточек в ванной
Фото:

Также 5 июня отмечается необычный праздник — День резиновых уточек в ванной. Его отмечают во многих странах мира. Резиновая уточка — одна из самых популярных детских игрушек для купания, которая стала символом детства и беззаботности.

День кетчупа

Еще один необычный праздник, который отмечают 5 июня — День кетчупа. Кетчуп является одним из самых популярных соусов в мире, его любят взрослые и дети во многих странах. В этот день во многих ресторанах и кафе проводятся дегустации блюд с использованием кетчупа, кулинарные мастер-классы и конкурсы на лучший рецепт домашнего кетчупа.

Православные праздники 5 июня 2025

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

Православные по всему миру вспоминают святую Ефросинию Полоцкую
Православные по всему миру вспоминают святую Ефросинию Полоцкую
Фото:

Русская православная церковь 5 июня чтит память преподобной Евфросинии Полоцкой — одной из самых почитаемых святых в Беларуси и России. Евфросиния Полоцкая родилась в XII веке в семье знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея. С детства она отличалась благочестием и стремлением к духовной жизни. Отказавшись от брака и мирских благ, Евфросиния приняла монашество и посвятила себя служению Богу.

Она основала несколько монастырей, занималась просветительской деятельностью, переписывала книги, открывала школы для детей. Святую Евфросинию почитают как покровительницу просвещения, культуры и духовности. В этот день верующие посещают храмы, молятся о мудрости, духовном укреплении и помощи в учебе.

Собор Ростово-Ярославских святых

Также 5 июня отмечается Собор Ростово-Ярославских святых. В этот день Русская православная церковь вспоминает всех святых подвижников, живших и трудившихся на территории Ростовской и Ярославской земель. Среди них — святители, преподобные, мученики, благоверные князья и княгини, которые прославились своей праведной жизнью, духовными подвигами и служением народу.

В этот день в храмах Ростовской и Ярославской епархий проходят торжественные богослужения, совершаются крестные ходы, верующие обращаются к святым с молитвами о заступничестве, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

Народный праздник 5 июня 2025

Левон Огуречник: приметы и традиции

В народе верили, что если огурцы высадить 5 июня, то получится собрать богатый урожай
В народе верили, что если огурцы высадить 5 июня, то получится собрать богатый урожай
Фото:

В народном календаре 5 июня отмечают праздник Левон Огуречник. Название связано с тем, что с этого дня крестьяне традиционно начинали высаживать огурцы на грядки. Считалось, что именно на Левона Огуречника огурцы лучше всего приживаются и дают хороший урожай.

В этот день крестьяне рано утром отправлялись в огород высаживать огуречную рассаду. Люди верили, что огурцы нужно сажать тайком от посторонних глаз, чтобы не сглазили будущий урожай.

Также в этот день проводились различные обряды, направленные на защиту посадок от вредителей и болезней. Хозяйки обменивались семенами огурцов с соседями, считая, что так растения будут крепче расти.

Народные приметы на Левона Огуречника:

  • Если ночь на 5 июня теплая — будет хороший урожай огурцов.
  • Дождь в этот день обещает богатый урожай овощей.
  • Много комаров 5 июня — к хорошему урожаю ягод и грибов.
  • Если утром выпала обильная роса — это сулит благополучие и достаток в доме.

Знаменитости, родившиеся 5 июня:

  • Федерико Гарсия Лорка (1898–1936) — знаменитый испанский поэт и драматург, один из наиболее ярких представителей испанской литературы XX века.
  • Марк Уолберг (род. 1971) — популярный американский актер и продюсер, известный по фильмам «Отступники», «Третий лишний», «Трансформеры: Эпоха истребления».
  • Кенни Джи (род. 1956) — знаменитый американский саксофонист, исполнитель инструментальной музыки в стиле джаз.
  • Пит Венц (род. 1979) — американский музыкант, басист популярной группы Fall Out Boy.

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Во всем мире 5 июня отмечают самые разные праздники. Пока в России поздравляют сотрудников полиции, на разных уголках Земли радуются дню кетчупа и празднику резиновых уточек. О том, какие праздники выпадают на 5 июня 2025 года — в материале URA.RU.  Праздники в России 5 июня 2025 День образования российской полиции В России 5 июня отмечают День образования российской полиции. История праздника связана с важной датой: именно 5 июня 1718 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге должность генерал-полицмейстера и основал первую российскую полицейскую службу. Этот день считается началом профессиональной истории полиции в России. Праздник стал важной датой для всех сотрудников органов внутренних дел. В этот день проходят торжественные мероприятия, награждения лучших сотрудников, концерты и поздравления ветеранов службы. День эколога Также 5 июня в России отмечается День эколога. Этот праздник был учрежден в 2007 году указом Президента РФ и приурочен ко Всемирному дню окружающей среды. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам охраны природы, сохранения биоразнообразия и рационального использования природных ресурсов. В этот день проводятся различные акции, конференции, семинары, экологические субботники и просветительские мероприятия. Экологи, активисты природоохранных организаций и волонтеры устраивают мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в стране, пропаганду бережного отношения к природе и повышение экологической культуры населения. Праздники в мире 5 июня 2025 Всемирный день окружающей среды Во всем мире 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Главная цель праздника — обратить внимание человечества на проблемы экологии, загрязнения окружающей среды и изменения климата. В этот день проходят международные конференции, акции по очистке территорий от мусора, посадке деревьев и другие мероприятия по защите природы. День резиновых уточек в ванной Также 5 июня отмечается необычный праздник — День резиновых уточек в ванной. Его отмечают во многих странах мира. Резиновая уточка — одна из самых популярных детских игрушек для купания, которая стала символом детства и беззаботности. День кетчупа Еще один необычный праздник, который отмечают 5 июня — День кетчупа. Кетчуп является одним из самых популярных соусов в мире, его любят взрослые и дети во многих странах. В этот день во многих ресторанах и кафе проводятся дегустации блюд с использованием кетчупа, кулинарные мастер-классы и конкурсы на лучший рецепт домашнего кетчупа. Православные праздники 5 июня 2025 День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой Русская православная церковь 5 июня чтит память преподобной Евфросинии Полоцкой — одной из самых почитаемых святых в Беларуси и России. Евфросиния Полоцкая родилась в XII веке в семье знаменитого полоцкого князя Всеслава Чародея. С детства она отличалась благочестием и стремлением к духовной жизни. Отказавшись от брака и мирских благ, Евфросиния приняла монашество и посвятила себя служению Богу. Она основала несколько монастырей, занималась просветительской деятельностью, переписывала книги, открывала школы для детей. Святую Евфросинию почитают как покровительницу просвещения, культуры и духовности. В этот день верующие посещают храмы, молятся о мудрости, духовном укреплении и помощи в учебе. Собор Ростово-Ярославских святых Также 5 июня отмечается Собор Ростово-Ярославских святых. В этот день Русская православная церковь вспоминает всех святых подвижников, живших и трудившихся на территории Ростовской и Ярославской земель. Среди них — святители, преподобные, мученики, благоверные князья и княгини, которые прославились своей праведной жизнью, духовными подвигами и служением народу. В этот день в храмах Ростовской и Ярославской епархий проходят торжественные богослужения, совершаются крестные ходы, верующие обращаются к святым с молитвами о заступничестве, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Народный праздник 5 июня 2025 Левон Огуречник: приметы и традиции В народном календаре 5 июня отмечают праздник Левон Огуречник. Название связано с тем, что с этого дня крестьяне традиционно начинали высаживать огурцы на грядки. Считалось, что именно на Левона Огуречника огурцы лучше всего приживаются и дают хороший урожай. В этот день крестьяне рано утром отправлялись в огород высаживать огуречную рассаду. Люди верили, что огурцы нужно сажать тайком от посторонних глаз, чтобы не сглазили будущий урожай. Также в этот день проводились различные обряды, направленные на защиту посадок от вредителей и болезней. Хозяйки обменивались семенами огурцов с соседями, считая, что так растения будут крепче расти. Народные приметы на Левона Огуречника: Знаменитости, родившиеся 5 июня:
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