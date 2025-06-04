Генеральный директор компании «Портновская мануфактура Shishkin» и создатель бренда Putin Team Дмитрий Шишкин запустит производство адаптивной одежды для ветеранов- участников специальной военной операции. Он представит эту одежду на Петербургском международном экономическом форуме вместе с Минобороны, рассказал URA.RU екатеринбургский дизайнер во время пресс-тура по его фабрике.
«Мы работаем над тем, чтобы массовый выпуск этой одежды наладить и одевать наших ребят, возвращающихся с фронта, а в дальнейшем и всех людей с ограниченными возможностями. Даже до СВО, по статистике, около 10 миллионов людей в России имели либо протезы, либо инвалидность», — рассказал Шишкин. Массовый выпуск он планирует наладить с июля. Также в планах — запустить в производство одежду в цветах черно-оранжевой георгиевской ленточки в честь 80-летия Победы.
По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, портновская мануфактура Shishkin — первая цифровая швейная фабрика в России. «Это в чистом виде предприятие — креативная индустрия. Это то, что мы (власти города — прим. ред.) сегодня активно поддерживаем, развиваем», — подчеркнул Орлов.
Дмитрий Шишкин отметил, что с реализацией проекта цифровой швейной фабрики ему помог Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), с которым он сотрудничает около 10 лет. По словам главы фонда Валерия Пиличева, компания регулярно обращалась за финансовой поддержкой, включая займы и поручительства. «У нас было много взаимодействий по линии Центра поддержки экспорта СОФПП, в частности, были различные бизнес-миссии в странах, где Дмитрий показывал свою продукцию», — поделился Пиличев.
Ранее Дмитрий Шишкин объявил о планах по расширению международной сети бутиков бренда Putin Team. В 2025 году первые магазины откроются в Китае, Индии, ОАЭ, ЮАР и Венгрии. В настоящее время сеть бренда насчитывает более 50 торговых точек по всей России. Дизайнер отметил, что до конца 2026 года планируется увеличить это количество вдвое, чтобы магазины присутствовали во всех регионах страны.
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