Роспотребнадзор ХМАО закрыл снежный полигон после ЧП

В Лангепасе (ХМАО) городской суд приостановил работу снежного полигона на три месяца из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«В ходе проверки были обнаружены следующие нарушения: оборудование очистного сооружения расположено на затапливаемом участке, площадка для снега не имеет необходимых обваловок и водонепроницаемого покрытия, отсутствуют подъездные пути для крупногабаритных отходов и покрытие для отвода сточных вод. А также не организован производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Каюковская», — сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор пояснил, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, особенно с приближением купального сезона. На руководителя полигона возбуждено дело об административном правонарушении, решение суда вступит в силу через 10 дней.
Ранее URA.RU писало, что владелец снежного полигона в ХМАО объяснился за ЧП в Лангепасе, где размыло лыжную трассу. Тогда руководитель заявил, что талые воды не представляют угрозы для водоемов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!