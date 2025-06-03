03 июня 2025

Роспотребнадзор ХМАО закрыл снежный полигон после ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения на снежном полигоне
Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения на снежном полигоне Фото:

В Лангепасе (ХМАО) городской суд приостановил работу снежного полигона на три месяца из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«В ходе проверки были обнаружены следующие нарушения: оборудование очистного сооружения расположено на затапливаемом участке, площадка для снега не имеет необходимых обваловок и водонепроницаемого покрытия, отсутствуют подъездные пути для крупногабаритных отходов и покрытие для отвода сточных вод. А также не организован производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Каюковская», — сообщили в ведомстве.

Роспотребнадзор пояснил, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, особенно с приближением купального сезона. На руководителя полигона возбуждено дело об административном правонарушении, решение суда вступит в силу через 10 дней.

Ранее URA.RU писало, что владелец снежного полигона в ХМАО объяснился за ЧП в Лангепасе, где размыло лыжную трассу. Тогда руководитель заявил, что талые воды не представляют угрозы для водоемов. 

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В Лангепасе (ХМАО) городской суд приостановил работу снежного полигона на три месяца из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры. «В ходе проверки были обнаружены следующие нарушения: оборудование очистного сооружения расположено на затапливаемом участке, площадка для снега не имеет необходимых обваловок и водонепроницаемого покрытия, отсутствуют подъездные пути для крупногабаритных отходов и покрытие для отвода сточных вод. А также не организован производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Каюковская», — сообщили в ведомстве. Роспотребнадзор пояснил, что эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью населения, особенно с приближением купального сезона. На руководителя полигона возбуждено дело об административном правонарушении, решение суда вступит в силу через 10 дней. Ранее URA.RU писало, что владелец снежного полигона в ХМАО объяснился за ЧП в Лангепасе, где размыло лыжную трассу. Тогда руководитель заявил, что талые воды не представляют угрозы для водоемов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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