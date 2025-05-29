Владелец снежного полигона в ХМАО объяснился за ЧП в Лангепасе, где размыло лыжную трассу

Компания «Холдинг СервисСтройИнвест», владеющая снежным полигоном в городе Лангепас (ХМАО), прокомментировала происшествие, в результате которого потоки воды разрушили новую лыжную трассу. Талые воды попали в протоку Каюковская, сообщили URA.RU в компании.
«Из-за таяния снега вода размыла обваловку полигона со стороны лыжной базы. Произошло частичное сползание обваловки, и вода, образовавшаяся в результате таяния снега, попала в протоку Каюковская. Сразу же в течение получаса обваловка была восстановлена, протока очищена», — объяснили корреспонденту URA.RU в компании.
По словам владельца полигона, талые воды не представляют угрозы для водоемов. Пробы жидкости, которые брали с полигона, соответствуют установленным нормам. После происшествия специалисты продолжают контролировать состав воды в близлежащих реках.
Сейчас продолжается мониторинг состояния окружающей среды в районе полигона. Компания сотрудничает с администрацией и контролирующими органами. Также реализуется утвержденная программа охраны окружающей среды, к работе привлекли экспертов.
Ранее URA.RU писало, что власти Лангепаса оценивают ущерб от ЧП на снежном полигоне, где талые воды размыли лыжероллерную трассу, за 40 млн рублей. Они планируют восстановить объект за счет компании «Холдинг СервисСтройИнвест».
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