Диетологи назвали идеальный чай для жаркой погоды

В летний зной поддержание водного баланса организма становится особенно важным. Помимо обычной воды, можно разнообразить питьевой режим различными сортами чая. Однако не все чаи одинаково полезны и подходят для жарких дней. Подробнее о том, какой чай полезно пить в жару, как его выбрать и от каких сортов стоит отказаться — в материале URA.RU.
Какой чай выбрать в жару
При выборе чая в жару важно учитывать свои вкусовые предпочтения, состояние здоровья и индивидуальные особенности организма. Перед употреблением новых сортов чая лучше проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или аллергия.
Выбор чая зависит от ваших целей
- Зеленый чай подходит для тех, кто хочет улучшить обмен веществ, укрепить иммунитет и зарядиться энергией;
- Мятный чай поможет снять симптомы перегрева и улучшить пищеварение;
- Ромашковый чай успокоит и снимет стресс;
- Белый чай подарит ощущение легкости и гармонии.
Помните, что вода — это ключевой элемент для поддержания водного баланса в организме. Чай может быть хорошим дополнением к вашему рациону в жару, но не может полностью заменить обычную воду.
Зеленый чай
Идеальный выбор для лета. Он содержит меньше кофеина по сравнению с черным чаем, что делает его более мягким и менее стимулирующим для нервной системы. Зеленый чай, по мнению диетолога Дарьи Русаковой, обладает охлаждающим эффектом, укрепляет иммунитет и помогает поддерживать водный баланс, сохраняя бодрость без перегрузки организма.
Этот напиток богат антиоксидантами, такими как катехины, которые укрепляют иммунную систему, улучшают общее состояние здоровья и снижают риск развития хронических заболеваний. Регулярное употребление зеленого чая способствует улучшению обмена веществ, поддержанию здоровья кожи и волос, а также замедлению процессов старения.
В жару зеленый чай помогает поддерживать водный баланс, так как содержит около 90% воды. Он также обладает легким мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов из организма.
Мятный чай
Мятный чай известен своими успокаивающими и освежающими свойствами. Мята помогает снять симптомы перегрева, такие как головная боль, головокружение, тошнота и слабость. Аромат мяты способствует расслаблению и улучшению настроения, что важно в жаркие дни, когда организм испытывает повышенную нагрузку.
Мятный чай улучшает пищеварение, уменьшает вздутие живота, спазмы и облегчает симптомы желудочно-кишечных расстройств. Он также обладает антибактериальными свойствами и может помочь при воспалительных процессах в горле.
Однако у некоторых людей может быть аллергия на мяту или непереносимость ее компонентов, поэтому перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом. По словам диетолога Дарьи Русаковой, чай с мятой понижает давление и гипотоникам его следует пить с осторожностью.
Ромашковый чай и другие травяные чаи
Травяные напитки укрепляют иммунную систему, снимают стресс и поддерживают здоровье. Ромашка известна своими противовоспалительными, антибактериальными и успокаивающими свойствами. Чай с шиповником богат витамином C, который укрепляет иммунитет и защищает организм от инфекций.
Чай из гибискуса богат витаминами и антиоксидантами, что делает его полезным для здоровья. Смородиновый чай, как ферментированный, так и неферментированный, богат витаминами и антиоксидантами. Он способствует укреплению иммунитета и улучшению общего самочувствия.
Чай из малины может быть полезен при простудных заболеваниях. Такой напиток обладает потогонным и противовоспалительным действием.
Некоторые травяные чаи содержат седативные компоненты, поэтому их не рекомендуется употреблять перед сном или вождением автомобиля. Перед началом употребления травяных чаев лучше проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства.
Не забывайте, что травяные чаи следует употреблять в умеренных количествах — не более 2-3 чашек в день. В противном случае существует вероятность отравления, поскольку в составе таких напитков могут присутствовать токсичные компоненты, а также возможно наличие пестицидов и тяжелых металлов.
«Нужно покупать только проверенные травы. Интоксикация происходит тогда, когда травы неправильно собраны, нарушены условия хранения, также отравления могут быть из-за индивидуальной аллергической реакции», — рассказала диетолог Анна Ивашкевич.
Калмыцкий чай джомба
Это уникальный напиток, который сочетает в себе традиции и полезные свойства. Он готовится на основе зеленого чая с добавлением молока, соли, сливочного масла и иногда специй. Джомба не только утоляет жажду, но и обладает рядом полезных свойств:
- Тонизирует и улучшает настроение благодаря содержанию кофеина;
- Нормализует давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы благодаря калию;
- Поддерживает водно-солевой баланс и помогает быстрее адаптироваться к жаре.
Жители Калмыкии отмечают, что джомба помогает им справляться с жарой и сохранять энергию на протяжении всего дня. Этот напиток также улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и способствует общему оздоровлению организма.
Белый чай
Один из самых нежных и легких сортов. Он обладает мягким вкусом, легким ароматом и красивым золотистым оттенком. Белый чай богат антиоксидантами, витаминами C и E, а также аминокислотами, которые улучшают состояние кожи и волос.
Благодаря своей легкости и низкой концентрации кофеина, белый чай подходит для употребления в любое время дня. Он помогает поддерживать водный баланс, улучшает обмен веществ и обладает успокаивающим эффектом. Однако иногда белый чай также может содержать следы тяжелых металлов, поэтому важно выбирать качественный продукт от проверенного производителя.
Почему стоит пить горячий чай в жару
Горячий чай помогает организму справиться с жарой и сохранить здоровье. Он стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение и обмен веществ. В жару организм теряет много жидкости через пот, а горячий чай способствует расширению кровеносных сосудов, что улучшает кровообращение и помогает быстрее охладить тело.
Эксперты отмечают, что добавление лимона, лайма или мяты разнообразит вкус и добавит пользы. Однако будьте осторожны с цитрусовыми добавками, если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как гастрит, язва или повышенная кислотность. В этом случае лучше выбирать более традиционный чай с медом или ягодами.
Многие в жару предпочитают пить холодную воду. Она действительно утоляет жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки усиливают работу потовых желез, что приводит к более быстрому обезвоживанию.
В жару важно заботиться о здоровье и выбирать напитки, которые помогают организму справиться с повышенной температурой и нагрузками. Разнообразие чаев позволяет найти напиток по вкусу и потребностям. Однако не забывайте, что основой питьевого режима — остается теплая чистая вода.
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