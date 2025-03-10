Снижает тревогу и замедляет старение: все, что нужно знать о черном чае

Черный чай — один из самых популярных напитков в мире, но не все знают, как его правильно выбрать, заварить и сочетать с лекарствами. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог, гастроэнтеролог I категории, Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала о пользе и вреде черного чая и том, как его правильно пить.
Чем черный чай отличается от других видов
Черный чай — один из самых популярных напитков в мире. От зеленого чая он отличается процессом обработки. Зеленый чай не ферментируется: листья быстро обжаривают или замораживают, чтобы сохранить свежесть и витамины. В результате он имеет травянистый вкус и содержит меньше кофеина (20–45 мг на чашку). Черный чай, напротив, полностью ферментируют — листья оставляют на солнце, они темнеют и приобретают насыщенный, фруктовый или ореховый аромат. Кофеина в нем в полтора-два раза больше (40–70 мг), что делает его более тонизирующим.
С белым чаем черный соревнуется в натуральности. Белый чай делают из молодых почек, почти не обрабатывая их. Он нежный, сладковатый и богат витамином С, но менее энергичен: кофеина в нем всего 6–25 мг на порцию. Черный же — для тех, кто ценит крепкий вкус и длительный прилив сил.
Улун — полуферментированный чай (30–70% ферментации) — стоит между зеленым и черным. Его вкус цветочный и сладковатый, а кофеина в нем меньше, чем в черном.
Пуэр, популярный в Китае, проходит не только ферментацию, но и долгое брожение, как вино. Это придает ему густой, древесный вкус и делает полезным для снижения холестерина. Однако для раскрытия аромата его хранят годы — в отличие от черного чая, который пьют свежим.
История черного чая, сорта
Черный чай появился в Китае более 1500 лет назад. Его изобрели случайно — при перевозке зеленого чая через горы, листья подверглись полной ферментации, изменив вкус и цвет. Позже, в XVII веке, голландские купцы привезли напиток в Европу, где он стал символом элиты. Сегодня его в основном производят в Китае, Индии, Шри-Ланке. Выделяют четыре ключевых сорта:
- Ассам (Индия): насыщенный, с фруктовыми нотками.
- Дарджилинг (Индия): легкий, цветочный аромат.
- Цейлонский чай (Шри-Ланка): яркий, с медовыми оттенками.
- Лапша (Китай): темный, с терпким вкусом.
Виды черного чая
Листовой чай:
- Байховый (целые листья): насыщенный вкус, сохраняет антиоксиданты.
- Крошки (багратион): бюджетный вариант, но быстрее заваривается.
Пакетированный (удобный, но теряет часть полезных веществ):
- Ферментированные добавки: например, чай с апельсином или лавандой — вкусные, но содержат меньше кофеина.
Состав и полезные вещества черного чая
Черный чай — это «комплексная смесь активных веществ», отметила диетолог Нурия Дианова. По ее словам, напиток содержит кофеин, который поднимает тонус, улучшает концентрацию, но может вызвать бессонницу при избыточном употреблении.
«Главный секрет черного чая — антиоксиданты: катехины, теафлавины и флавоноиды. Они нейтрализуют свободные радикалы, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и замедляя старение клеток», — объяснила диетолог.
Несмотря на миниатюрные дозы, в чае есть минералы (кальций, магний, калий) и витамины группы B, которые поддерживают нервную систему. Особое внимание эксперт уделила L-тианину — аминокислоте, которая снижает тревогу и улучшает настроение. «Еще в черном чае есть танины — дубильные вещества. Они помогают при диарее, но могут блокировать усвоение железа и лекарств», — добавила Дианова.
Калорийность черного чая
Черный чай почти не содержит калорий — в 100 мл напитка примерно 2–3 ккал. Это делает его идеальным вариантом для тех, кто следит за фигурой. В чистом виде он состоит в основном из воды и полезных веществ растительного происхождения. Но если добавить в чай сахар, мед или молоко, калории начнут расти. Например, одна чайная ложка сахара добавит около 20 ккал, а стакан молока — 40–50 ккал.
Чтобы чай оставался низкокалорийным, лучше пить его без добавок. Можно использовать лимон или имбирь — они не добавляют лишних калорий, но делают напиток вкуснее.
Сколько можно пить черного чая: формула без перегрузки
Дианова рекомендует употреблять не более четырех чашек черного чая в день. «Суточная норма кофеина — 400 мг, но это при условии, что человек не употребляет кофе или энергетики. При превышении нервная система истощается», — подчеркнула эксперт.
Совет от диетолога:
- Рассчитывайте дозу: 1 чашка (200 мл) содержит ~40–70 мг кофеина.
- После 18:00 выбирайте травяные чаи.
- Сочетайте чай с водой: 2 чашки кофе + 2 чашки чая + 0,5 л воды — идеальный баланс.
Черный чай и лекарства: как не навредить своему здоровью
Черный чай и лекарства требуют особого подхода. Дианова предупредила, что дубильные вещества в чае могут блокировать всасывание лекарств, поэтому запивать препараты чаем опасно. Это происходит из-за того, что танины в чае связывают активные компоненты лекарств, «закрывая» их для организма. Например, антибиотики теряют силу при борьбе с инфекцией, препараты железа усваиваются хуже. Кроме того, препараты для разжижения крови при соединении с чаем могут действовать непредсказуемо — усиливать риск кровотечений или, наоборот, влиять на образование тромбов.
«Лучший вариант — запивать лекарства водой. А чай пейте утром или в обед, но не ближе чем за два часа до или после приема медикаментов», — призвала Дианова.
Как выбрать черный чай
Главное при выборе черного чай — проверить внешний вид, аромат и происхождение. Начните с визуального осмотра. Качественный чай имеет целые листья без крошки. Их цвет должен быть темно-коричневым или черным — светлые оттенки указывают на низкое качество. Аромат должен быть насыщенным, без химических ноток — запах сырого дерева или цветущего куста говорит о натуральности.
Важно читать этикетку: ищите название сорта (например, ассам, цейлонский, дарджилинг) и страну происхождения (Китай, Индия, Шри-Ланка). Избегайте смесей с ароматизаторами, красителями или искусственными добавками — они снижают пользу и могут быть вредными.
«Лучше выбирайте листовой чай вместо пакетированного, — советует Дианова, — Целые листья сохраняют больше антиоксидантов и дают насыщенный вкус».
Как хранить черный чай
Чтобы чай оставался свежим, храните его в сухом, темном месте, где нет запахов. Идеальная тара — стеклянная или керамическая банка с плотной крышкой. Не нужно хранить чай вместе с кофе или специями, так как он впитывает посторонние ароматы, теряя свой вкус.
Срок годности качественного чая — до двух лет, но лучше использовать его в течение 6–12 месяцев после покупки. Не оставляйте открытую упаковку надолго — это ведет к окислению и потере полезных свойств.
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