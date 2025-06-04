В Киеве мужчина застрял в окне автобуса, сбегая от сотрудников военкомата

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На Украине все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате
На Украине все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (военкомата) через окно автобуса, но застрял. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На мосту Патона в Киеве мужчина пытался убежать от военкомата через окно автобуса», — пишет издание. Мужчина, заметив сотрудников военкомата, попытался покинуть автобус через окно, однако не смог выбраться и застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь транспортного средства. Видео произошедшего было опубликовано в telegram-канале «Страна.ua» и быстро распространилось в социальных сетях.

В последнее время в интернете стало появляться все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в Вооруженные силы Украины. На этих кадрах сотрудники военкоматов задерживают мужчин, зачастую используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах.

Напомним, что с 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу обновленный закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате — либо лично, либо через «электронный кабинет призывника». Повестка теперь считается врученной даже в случае невозможности личного вручения: датой вручения считается день, когда был проставлен соответствующий штамп.

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В Киеве мужчина попытался сбежать от сотрудников территориального центра комплектования (военкомата) через окно автобуса, но застрял. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На мосту Патона в Киеве мужчина пытался убежать от военкомата через окно автобуса», — пишет издание. Мужчина, заметив сотрудников военкомата, попытался покинуть автобус через окно, однако не смог выбраться и застрял. Сотрудник военкомата снаружи автобуса помог мужчине вернуться внутрь транспортного средства. Видео произошедшего было опубликовано в telegram-канале «Страна.ua» и быстро распространилось в социальных сетях. В последнее время в интернете стало появляться все больше видео, на которых зафиксированы случаи силовой мобилизации в Вооруженные силы Украины. На этих кадрах сотрудники военкоматов задерживают мужчин, зачастую используя физическую силу, и увозят их в микроавтобусах. Напомним, что с 18 мая 2024 года на Украине вступил в силу обновленный закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные обязаны обновить свои данные в военкомате — либо лично, либо через «электронный кабинет призывника». Повестка теперь считается врученной даже в случае невозможности личного вручения: датой вручения считается день, когда был проставлен соответствующий штамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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