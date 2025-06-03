Молодежный певец Akmal спел на одной сцене в Сургуте с местным артистом Сергеем Большовым. Музыкант откликнулся на просьбу сургутянина незадолго до своего выступления в ХМАО.
«Пару дней назад готовился к экзамену, внезапно вспомнил, что у Акмаля скоро концерт в Сургуте. Почему бы не написать ему? Так и сделал, объяснил, что я сургутский артист, автор-исполнитель песен, и было бы здорово, если бы я смог выступить на его концерте. Ни на что не рассчитывал», — рассказал URA.RU Большов.
Певец оперативно вышел на связь и направил сургутянину контакты своей команды. «За несколько часов до начала концерта познакомился с ним вживую. Мы отрепетировали песню, его музыканты мне аккомпанировали. <…> Спасибо Акмалю за возможность. Он прекрасно понимает, что все это значит для тех, кто в начале своего пути», — добавил собеседник агентства.
Во время концерта Большов находился за кулисами, а когда Akmal его объявил, — спел одну из своих авторских песен для полного зала. «Серега, ну, выходи к нам. Дайте ему, пожалуйста, микрофон. Я тебе желаю удачи. Только смотри, сильно у меня хлеб не отбирай», — пошутил со сцены артист.
После концерта в Сургуте певец неожиданно объявил о спонтанном бесплатном after-party около городского торгового центра. Он выступил перед толпой прямо под открытым небом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!