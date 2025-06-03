03 июня 2025

«Серега, выходи»: певец Akmal дал возможность сургутскому артисту выступить с ним на концерте. Видео

Певец Akmal спел на одной сцене с артистом из Сургута Сергеем Большовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский артист Сергей Большов спел на одной сцене с певцом Akmal
Сургутский артист Сергей Большов спел на одной сцене с певцом Akmal Фото:

Молодежный певец Akmal спел на одной сцене в Сургуте с местным артистом Сергеем Большовым. Музыкант откликнулся на просьбу сургутянина незадолго до своего выступления в ХМАО.

«Пару дней назад готовился к экзамену, внезапно вспомнил, что у Акмаля скоро концерт в Сургуте. Почему бы не написать ему? Так и сделал, объяснил, что я сургутский артист, автор-исполнитель песен, и было бы здорово, если бы я смог выступить на его концерте. Ни на что не рассчитывал», — рассказал URA.RU Большов.

Певец оперативно вышел на связь и направил сургутянину контакты своей команды. «За несколько часов до начала концерта познакомился с ним вживую. Мы отрепетировали песню, его музыканты мне аккомпанировали. <…> Спасибо Акмалю за возможность. Он прекрасно понимает, что все это значит для тех, кто в начале своего пути», — добавил собеседник агентства.

Во время концерта Большов находился за кулисами, а когда Akmal его объявил, — спел одну из своих авторских песен для полного зала. «Серега, ну, выходи к нам. Дайте ему, пожалуйста, микрофон. Я тебе желаю удачи. Только смотри, сильно у меня хлеб не отбирай», — пошутил со сцены артист.

После концерта в Сургуте певец неожиданно объявил о спонтанном бесплатном after-party около городского торгового центра. Он выступил перед толпой прямо под открытым небом.

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Молодежный певец Akmal спел на одной сцене в Сургуте с местным артистом Сергеем Большовым. Музыкант откликнулся на просьбу сургутянина незадолго до своего выступления в ХМАО. «Пару дней назад готовился к экзамену, внезапно вспомнил, что у Акмаля скоро концерт в Сургуте. Почему бы не написать ему? Так и сделал, объяснил, что я сургутский артист, автор-исполнитель песен, и было бы здорово, если бы я смог выступить на его концерте. Ни на что не рассчитывал», — рассказал URA.RU Большов. Певец оперативно вышел на связь и направил сургутянину контакты своей команды. «За несколько часов до начала концерта познакомился с ним вживую. Мы отрепетировали песню, его музыканты мне аккомпанировали. <…> Спасибо Акмалю за возможность. Он прекрасно понимает, что все это значит для тех, кто в начале своего пути», — добавил собеседник агентства. Во время концерта Большов находился за кулисами, а когда Akmal его объявил, — спел одну из своих авторских песен для полного зала. «Серега, ну, выходи к нам. Дайте ему, пожалуйста, микрофон. Я тебе желаю удачи. Только смотри, сильно у меня хлеб не отбирай», — пошутил со сцены артист. После концерта в Сургуте певец неожиданно объявил о спонтанном бесплатном after-party около городского торгового центра. Он выступил перед толпой прямо под открытым небом.
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