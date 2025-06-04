СК показал допрос педофила, убившего 11-летнюю школьницу в Нижнем Тагиле. Видео

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В суде Владимир Александров прятался от журналистов
В суде Владимир Александров прятался от журналистов Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров, которого начали судить в Свердловском облсуде, признался в содеянном. Кадры допроса URA.RU предоставили в пресс-службе свердловского СКР.

«С задержанием согласен, раскаиваюсь полностью. Я поднялся на четвертый этаж, постучал в его квартиру. Дверь открыла его дочь, ответила, что отец на работе. Я предложил ей пройти ко мне в гости. Когда я запрыгнул, она оказалась ко мне спиной. Я схватил ее правой рукой за горло. [Когда вы ее рукой схватили она подавала признаки жизни?] Нет.

По версии следствия, Александров совершил преступление в августе прошлого года. Ранее он уже был судим за изнасилование, но вступил в ЧВК «Вагнер», отправился на СВО и погасил судимость. Отец убитой девочки сообщил агентству, что всего изнасилований у Александрова три: за два последних и убийство ребенка ему предстоит ответить в ближайшее время. Мужчина надеется, что душегубу дадут пожизненное. Подробнее, — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров, которого начали судить в Свердловском облсуде, признался в содеянном. Кадры допроса URA.RU предоставили в пресс-службе свердловского СКР. «С задержанием согласен, раскаиваюсь полностью. Я поднялся на четвертый этаж, постучал в его квартиру. Дверь открыла его дочь, ответила, что отец на работе. Я предложил ей пройти ко мне в гости. Когда я запрыгнул, она оказалась ко мне спиной. Я схватил ее правой рукой за горло. [Когда вы ее рукой схватили она подавала признаки жизни?] Нет. По версии следствия, Александров совершил преступление в августе прошлого года. Ранее он уже был судим за изнасилование, но вступил в ЧВК «Вагнер», отправился на СВО и погасил судимость. Отец убитой девочки сообщил агентству, что всего изнасилований у Александрова три: за два последних и убийство ребенка ему предстоит ответить в ближайшее время. Мужчина надеется, что душегубу дадут пожизненное. Подробнее, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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