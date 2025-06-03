Многодетные семьи ХМАО получили право бесплатно ходить на фитнес

В Югре для многодетных семей ввели новые льготы для занятий спортом. Родители и дети смогут бесплатно посещать тренажерные залы и фитнес раз в неделю, а в остальные дни заниматься со скидкой 50%.
«В ХМАО в рамках реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетных семей в Российской Федерации введены дополнительные льготы. Члены многодетных семей теперь могут заниматься спортом бесплатно или со скидкой 50%», — следует из сообщения Центра адаптивного спорта Югры.
В самом Центре для многодетных предусмотрено посещение тренажерного зала один раз в любой день недели бесплатно, в остальные дни за полстоимости. Аналогичные льготы введены и в других муниципалитетах.
В Сургуте есть льгота на посещение легкоатлетического манежа. В Пионерском и Югорске бесплатно или со скидкой можно ходить на занятия оздоровительной аэробикой. В Нижневартовске для многодетных семей открыты бесплатные групповые занятия фитнесом в спортивном зале, также даром можно играть в настольный теннис.
Для получения таких преференций жителям ХМАО необходимо предъявить документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Подробности по телефонам:
Ханты-Мансийск: 8 (3467) 33-16-87
Сургут: 8 (3462) 22-97-18
Югорск 8 (3467) 57-57-22,
Нягань: 8 (34672) 3-20-80
Нижневартовск: 8 (3466) 43-44-55
пгт. Пионерский Советского района: 8 (34675) 4-01-45
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте дети из многодетных семей смогут кататься на аттракционах в городском парке бесплатно. Билеты начнут выдавать с 4 июня.
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