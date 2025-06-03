03 июня 2025

Многодетные семьи ХМАО получили право бесплатно ходить на фитнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетные семьи ХМАО будут ходить в спортзалы бесплатно
Многодетные семьи ХМАО будут ходить в спортзалы бесплатно Фото:

В Югре для многодетных семей ввели новые льготы для занятий спортом. Родители и дети смогут  бесплатно посещать тренажерные залы и фитнес раз в неделю, а в остальные дни заниматься со скидкой 50%.

«В ХМАО в рамках реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетных семей в Российской Федерации введены дополнительные льготы. Члены многодетных семей теперь могут заниматься спортом бесплатно или со скидкой 50%», — следует из сообщения Центра адаптивного спорта Югры.

В самом Центре для многодетных предусмотрено посещение тренажерного зала один раз в любой день недели бесплатно, в остальные дни за полстоимости.  Аналогичные льготы введены и в других муниципалитетах.

В Сургуте есть льгота на посещение легкоатлетического манежа. В Пионерском и Югорске бесплатно или со скидкой можно ходить на занятия оздоровительной аэробикой. В Нижневартовске для многодетных семей открыты бесплатные групповые занятия фитнесом в спортивном зале, также даром можно играть в настольный теннис. 

Для получения таких преференций жителям ХМАО необходимо предъявить документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Подробности по телефонам:

Ханты-Мансийск: 8 (3467) 33-16-87

Сургут: 8 (3462) 22-97-18

Югорск 8 (3467) 57-57-22,

Нягань: 8 (34672) 3-20-80

Нижневартовск: 8 (3466) 43-44-55

пгт. Пионерский Советского района: 8 (34675) 4-01-45

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте дети из многодетных семей смогут кататься на  аттракционах в городском парке бесплатно. Билеты начнут выдавать с 4 июня.

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В Югре для многодетных семей ввели новые льготы для занятий спортом. Родители и дети смогут  бесплатно посещать тренажерные залы и фитнес раз в неделю, а в остальные дни заниматься со скидкой 50%. «В ХМАО в рамках реализации Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетных семей в Российской Федерации введены дополнительные льготы. Члены многодетных семей теперь могут заниматься спортом бесплатно или со скидкой 50%», — следует из сообщения Центра адаптивного спорта Югры. В самом Центре для многодетных предусмотрено посещение тренажерного зала один раз в любой день недели бесплатно, в остальные дни за полстоимости.  Аналогичные льготы введены и в других муниципалитетах. В Сургуте есть льгота на посещение легкоатлетического манежа. В Пионерском и Югорске бесплатно или со скидкой можно ходить на занятия оздоровительной аэробикой. В Нижневартовске для многодетных семей открыты бесплатные групповые занятия фитнесом в спортивном зале, также даром можно играть в настольный теннис.  Для получения таких преференций жителям ХМАО необходимо предъявить документы, подтверждающие статус многодетной семьи. Подробности по телефонам: Ханты-Мансийск: 8 (3467) 33-16-87 Сургут: 8 (3462) 22-97-18 Югорск 8 (3467) 57-57-22, Нягань: 8 (34672) 3-20-80 Нижневартовск: 8 (3466) 43-44-55 пгт. Пионерский Советского района: 8 (34675) 4-01-45 Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте дети из многодетных семей смогут кататься на  аттракционах в городском парке бесплатно. Билеты начнут выдавать с 4 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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