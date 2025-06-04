Скончалась сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

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О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно
О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно Фото:

На 52-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. О кончине сообщается в ее telegram-канале.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Татьяна Сахарова родилась в Донецке. В 1995 году она заочно окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов им. Н. А. Вознесенского. Свою трудовую деятельность начала в банковской сфере, где с 1996 по 2012 год прошла путь от контролера подмены до начальника сектора обслуживания юридических лиц и бюджета в Североморском отделении Мурманского банка Сбербанка России.

С декабря 2019 года Сахарова руководила региональным исполнительным комитетом мурманского отделения «Единой России», была заместителем секретаря и членом президиума регионального политсовета. С 2021 года Татьяна Сахарова была избрана депутатом Мурманской областной думы VII созыва по партийному списку «Единой России». В октябре 2021 года она получила полномочия сенатора Российской Федерации, представляя Мурманскую областную думу в Совете Федерации.

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На 52-м году жизни после продолжительной болезни ушла из жизни сенатор Российской Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова. О кончине сообщается в ее telegram-канале. «С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор РФ от Мурманской области Татьяна Сахарова», — говорится в сообщении. О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно. Татьяна Сахарова родилась в Донецке. В 1995 году она заочно окончила факультет статистики, учета и экономического анализа Санкт-Петербургского университета экономики и финансов им. Н. А. Вознесенского. Свою трудовую деятельность начала в банковской сфере, где с 1996 по 2012 год прошла путь от контролера подмены до начальника сектора обслуживания юридических лиц и бюджета в Североморском отделении Мурманского банка Сбербанка России. С декабря 2019 года Сахарова руководила региональным исполнительным комитетом мурманского отделения «Единой России», была заместителем секретаря и членом президиума регионального политсовета. С 2021 года Татьяна Сахарова была избрана депутатом Мурманской областной думы VII созыва по партийному списку «Единой России». В октябре 2021 года она получила полномочия сенатора Российской Федерации, представляя Мурманскую областную думу в Совете Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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