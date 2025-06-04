В районной администрации в Дагестане прошли обыски

В Дербентском районе Республики Дагестан возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями и внесения ложных сведений в техническую документацию. В администрации прошли обыски. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Следователи провели обыски в администрации района и по месту жительства фигурантов», — пишет СК по Республике Дагестан в официальном telegram-канале. Изъята документация, имеющая значение для следствия.
Кадастровый инженер незаконно внес в технический план ложные сведения о существовании склада сельскохозяйственной продукции на земельном участке в селе Мичурино. На основании этого плана специалист отдела архитектуры администрации Дербентского района подготовила разрешение на ввод несуществующего объекта в эксплуатацию, которое затем было подписано. Далее, используя подложные документы, от имени родственницы местного жителя в регистрирующий орган были поданы сведения для внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. В результате была оформлена государственная регистрация права собственности на несуществующий склад.
Впоследствии на основании фиктивного договора купли-продажи в реестре недвижимости было зарегистрировано право собственности и на сам земельный участок, стоимость которого превышает 16 миллионов рублей. Таким образом, подозреваемые получили возможность распоряжаться участком на незаконных основаниях. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.
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