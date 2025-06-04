Скончалась сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова: что о ней известно

Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла в возрасте 51 года, говорится в ее telegram-канале от имени родных. В сообщении уточняется, что сенатор умерла после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. URA.RU собрало главные факты о жизни и карьере Татьяны Сахаровой.
Сообщение о смерти сенатора
Родные и близкие Татьяны Сахаровой сообщили, что сенатор скончалась 4 июня. «С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова. Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах», — сообщили родственники. О дате и месте прощания сообщат позднее.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что Татьяна Сахарова была выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом Мурманской области. «Татьяна Анатольевна помогала участникам СВО и их семьям, активно работала над экологической повесткой на федеральном уровне, занималась вопросами развития Арктики и нашими инициативами. Я верил, что такому сильному, искреннему, настоящему человеку, такой улыбчивой, доброжелательной, отзывчивой женщине удастся справиться с болезнью», — сказал губернатор, пишет «АиФ».
Биография Татьяны Сахаровой
Сахарова родилась 16 июня 1973 года в Донецке. В 1995-м она окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Окончив вуз, Сахарова начала работать в банковской отрасли. Так, с 1996 по 2012 год она трудилась в Североморском отделении Мурманского банка Сбербанка России. Там она прошла путь от контролера подмены до руководителя сектора обслуживания корпоративных клиентов и бюджетных организаций.
В декабре 2019 года она возглавила региональный исполнительный комитет мурманского отделения партии «Единая Россия», одновременно занимая пост заместителя секретаря и входя в состав президиума регионального политического совета. В 2021 году Татьяна Сахарова была избрана депутатом Мурманской областной думы VII созыва по списку партии «Единая Россия».
В октябре того же года ей были предоставлены полномочия сенатора Российской Федерации от Мурманской областной думы. Она также являлась заместителем председателя комитета Совета Федерации, курирующего вопросы аграрно-продовольственной политики и природопользования.
Награды Татьяны Сахаровой
На сайте «Единой России» сообщается, что Татьяне Сахаровой в разное время вручены несколько наград. Она получила медаль и грамоту Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“, а также медаль Министерства обороны РФ „За укрепление боевого содружества“. Также ей вручали Благодарственное письмо губернатора Мурманской области А.В. Чибиса, Благодарственные письма Командующего Северным Флотом Благодарственные письма главы ЗАТО г. Североморск и Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.
Личная жизнь Татьяны Сахаровой
По данным «Комсомольской правды», мужем Татьяны Сахаровой является Андрей Сахаров. Он работал первым заместителем главы администрации ЗАТО Североморск, заместителем министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Также пытался избраться главой администрации Мурманска. О детях информации нет.
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