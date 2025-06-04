В Курганской области предприятие хотело продавать просроченное мясо

В Курганской области мясоперерабатывающее предприятие хотело продавать свиное мясо с измененным сроком годности. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора у себя на сайте.
«Выявлено нарушение, связанное с искусственным продлением срока годности мясной продукции. Так, 30 мая уполномоченное лицо мясоперерабатывающего предприятия, расположенного в Катайском муниципальном округе Курганской области, при оформлении документов на 9 кг замороженной свиной лопатки и 18,5 кг замороженного свиного тримминга незаконно продлило срок годности с изначально установленного „до 30.10.2025“ на „до 08.11.2025“», — пишет ведомство.
Специалисты Россельхознадзора подчеркивают, что такие действия противоречат ветеринарным правилам и считаются критической ошибкой. В результате проверки регистрация уполномоченного лица предприятия в государственной системе «Меркурий» приостановлена. Дальнейшее оформление документов на продукцию животноводства возможно только после устранения нарушений и соблюдения требований российского законодательства. На момент выявления факта нарушение продукцию не пустили в продажу.
Ранее в Курганской области уже выявлялись нарушения на мясоперерабатывающих предприятиях: 26 мая Россельхознадзор приостановил регистрацию сотрудника за неправильное оформление документов на свинину, что нарушило прослеживаемость продукции. Аналогичные случаи фиксировались и на молочных предприятиях региона, где недостоверные данные о составе продукции приводили к блокировке доступа к системе «Меркурий» и запрету на продажу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!