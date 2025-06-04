Вторую дорогу с Ямала в Югру начнут проектировать в 2025 году

К проектированию трассы от Надыма (ЯНАО) до расположенного рядом с Югорском Советского (ХМАО) дорожники двух регионов намерены приступить уже в текущем году. Сообщение об этом от имени пресс-службы ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовано в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
«Наша первоочередная задача — привести в нормативное состояние существующую сеть региональных дорог. Вместе с тем в этом году совместно с коллегами из ХМАО начнется проектирование дороги Надым — Советский», — сообщила пресс-служба дорожного департамента ЯНАО в telegram-канале «Обращения ЯНАО», отвечая на вопрос местного жителя.
В 2021 году в опубликованной Стратегии развития ЯНАО до 2035 года завершение строительства всесезонной автомобильной дороги Югорск — Приозерный — Надым планировалось к 2030 году. На тот момент дорога из Югорска в Надым представляла собой технологический проезд одной из «дочек» «Газпрома».
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
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