Вторую дорогу с Ямала в Югру начнут проектировать в 2025 году

Проект трассы Надым - Советский появится в 2025 году
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Проектирование трассы Надым - Советский начнется в 2025 году
Проектирование трассы Надым - Советский начнется в 2025 году Фото:

К проектированию трассы от Надыма (ЯНАО) до расположенного рядом с Югорском Советского (ХМАО) дорожники двух регионов намерены приступить уже в текущем году. Сообщение об этом от имени пресс-службы ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовано в telegram-канале «Обращения ЯНАО».

«Наша первоочередная задача — привести в нормативное состояние существующую сеть региональных дорог. Вместе с тем в этом году совместно с коллегами из ХМАО начнется проектирование дороги Надым — Советский», — сообщила пресс-служба дорожного департамента ЯНАО в telegram-канале «Обращения ЯНАО», отвечая на вопрос местного жителя.

В 2021 году в опубликованной Стратегии развития ЯНАО до 2035 года завершение строительства всесезонной автомобильной дороги Югорск — Приозерный — Надым планировалось к 2030 году. На тот момент дорога из Югорска в Надым  представляла собой технологический проезд одной из «дочек» «Газпрома».

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.

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К проектированию трассы от Надыма (ЯНАО) до расположенного рядом с Югорском Советского (ХМАО) дорожники двух регионов намерены приступить уже в текущем году. Сообщение об этом от имени пресс-службы ямальского департамента транспорта и дорожного хозяйства опубликовано в telegram-канале «Обращения ЯНАО». «Наша первоочередная задача — привести в нормативное состояние существующую сеть региональных дорог. Вместе с тем в этом году совместно с коллегами из ХМАО начнется проектирование дороги Надым — Советский», — сообщила пресс-служба дорожного департамента ЯНАО в telegram-канале «Обращения ЯНАО», отвечая на вопрос местного жителя. В 2021 году в опубликованной Стратегии развития ЯНАО до 2035 года завершение строительства всесезонной автомобильной дороги Югорск — Приозерный — Надым планировалось к 2030 году. На тот момент дорога из Югорска в Надым  представляла собой технологический проезд одной из «дочек» «Газпрома». Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного правительства. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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