Армия стариков: на Украине решили отправлять пенсионеров на фронт

Верховная Рада одобрила возможность добровольной мобилизации пенсионеров
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Окончательное решение о допуске пенсионера к службе будет принимать командование и Генштаб
Окончательное решение о допуске пенсионера к службе будет принимать командование и Генштаб Фото:
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Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольной мобилизации мужчин-пенсионеров старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Согласно тексту законопроекта, мужчины-пенсионеры смогут добровольно подписывать контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Контракт предусматривает испытательный срок в два месяца, в течение которого возможно досрочное расторжение соглашения по инициативе обеих сторон. Окончательное решение о допуске пенсионера к службе будет принимать командование и Генштаб.

Министерство обороны Украины не поддержало инициативу в предложенной редакции. Ведомство настаивает на том, чтобы пожилых военнослужащих направляли исключительно на небоевые должности, а также предлагало ограничить участие только тем, у кого есть необходимый военный опыт. Госпогранслужба также высказалась против, указав на возможные коррупционные риски и сомнения в боеспособности пенсионеров.

Параллельно с обсуждением законопроекта о добровольной мобилизации пенсионеров, украинские власти продолжают кампанию по привлечению молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу. Для мотивации молодежи предлагаются единовременные выплаты в размере одного миллиона гривен и предоставление социальных льгот.

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Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольной мобилизации мужчин-пенсионеров старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Согласно тексту законопроекта, мужчины-пенсионеры смогут добровольно подписывать контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Контракт предусматривает испытательный срок в два месяца, в течение которого возможно досрочное расторжение соглашения по инициативе обеих сторон. Окончательное решение о допуске пенсионера к службе будет принимать командование и Генштаб. Министерство обороны Украины не поддержало инициативу в предложенной редакции. Ведомство настаивает на том, чтобы пожилых военнослужащих направляли исключительно на небоевые должности, а также предлагало ограничить участие только тем, у кого есть необходимый военный опыт. Госпогранслужба также высказалась против, указав на возможные коррупционные риски и сомнения в боеспособности пенсионеров. Параллельно с обсуждением законопроекта о добровольной мобилизации пенсионеров, украинские власти продолжают кампанию по привлечению молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу. Для мотивации молодежи предлагаются единовременные выплаты в размере одного миллиона гривен и предоставление социальных льгот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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