Армия стариков: на Украине решили отправлять пенсионеров на фронт

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность добровольной мобилизации мужчин-пенсионеров старше 60 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Согласно тексту законопроекта, мужчины-пенсионеры смогут добровольно подписывать контракт на службу в Вооруженных силах Украины. Контракт предусматривает испытательный срок в два месяца, в течение которого возможно досрочное расторжение соглашения по инициативе обеих сторон. Окончательное решение о допуске пенсионера к службе будет принимать командование и Генштаб.
Министерство обороны Украины не поддержало инициативу в предложенной редакции. Ведомство настаивает на том, чтобы пожилых военнослужащих направляли исключительно на небоевые должности, а также предлагало ограничить участие только тем, у кого есть необходимый военный опыт. Госпогранслужба также высказалась против, указав на возможные коррупционные риски и сомнения в боеспособности пенсионеров.
Параллельно с обсуждением законопроекта о добровольной мобилизации пенсионеров, украинские власти продолжают кампанию по привлечению молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет на военную службу. Для мотивации молодежи предлагаются единовременные выплаты в размере одного миллиона гривен и предоставление социальных льгот.
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