Екатеринбург вошел в топ городов с самыми просторными квартирами на вторичке

Площадь квартир на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 5% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Медианная стоимость квадратного метра составила 125 тысяч рублей
Медианная стоимость квадратного метра составила 125 тысяч рублей Фото:

Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самыми просторными квартирами на вторичном рынке. Данными с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Недвижимость».

«Медианная полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей, а медианная площадь — 49,6 квадратных метров, за последний год площадь квартир на вторичном рынке Екатеринбурге увеличилась на 5%», — говорится в релизе. Квадратный метр жилья за месяц подорожал на 0,2% до 125 тысяч рублей.

«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев», — сказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Он добавил, что активность некоторых участников рынка снижается в летний период, что связано с ожиданием решения Центробанка по ключевой ставке.

Ранее URA.RU рассказывало, что столица Урала вошла в топ городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В течение марта стоимость квадратного метра изменилась на 1,4%. 

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Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самыми просторными квартирами на вторичном рынке. Данными с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Недвижимость». «Медианная полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей, а медианная площадь — 49,6 квадратных метров, за последний год площадь квартир на вторичном рынке Екатеринбурге увеличилась на 5%», — говорится в релизе. Квадратный метр жилья за месяц подорожал на 0,2% до 125 тысяч рублей. «В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев», — сказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Он добавил, что активность некоторых участников рынка снижается в летний период, что связано с ожиданием решения Центробанка по ключевой ставке. Ранее URA.RU рассказывало, что столица Урала вошла в топ городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В течение марта стоимость квадратного метра изменилась на 1,4%. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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