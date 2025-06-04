Екатеринбург вошел в топ городов с самыми просторными квартирами на вторичке

Екатеринбург вошел в пятерку городов-миллионников с самыми просторными квартирами на вторичном рынке. Данными с URA.RU поделились в сервисе «Яндекс Недвижимость».
«Медианная полная стоимость квартиры составила шесть миллионов рублей, а медианная площадь — 49,6 квадратных метров, за последний год площадь квартир на вторичном рынке Екатеринбурге увеличилась на 5%», — говорится в релизе. Квадратный метр жилья за месяц подорожал на 0,2% до 125 тысяч рублей.
«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев», — сказал коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров. Он добавил, что активность некоторых участников рынка снижается в летний период, что связано с ожиданием решения Центробанка по ключевой ставке.
Ранее URA.RU рассказывало, что столица Урала вошла в топ городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В течение марта стоимость квадратного метра изменилась на 1,4%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!