Юристы сообщили, что грозит Виктории Боне по делу о пропаганде наркотиков

Известной телеведущей, модели и блогеру Виктории Боне грозит штраф до 30 тысяч рублей, если ее обвинят по статье о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил адвокат Константин Кудряшов в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ установлена статьей 6.13 Кодекса об административных правонарушениях России. Согласно этой статье, может грозить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Если пропаганда наркотиков совершена через интернет, то грозит штраф на сумму от 5 до 30 тысяч рублей», — рассказал адвокат.
Сама Виктория Боня в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что это дело не имеет к ней отношения. «Все носятся с этой новостью, а ко мне это не имеет никакого отношения. У меня был домен, им завладели те, кто потом продавал там всякую гадость», — ответила блогер. Виктория также отметила, что не планирует нанимать адвокатов.
Юрист Валерия Рытвина в беседе с URA.RU отметила, что Виктории Боне не стоит занимать пассивную позицию в суде, даже несмотря на небольшой штраф.
«Можем предположить, что Виктория не продлила домен, и адрес сайта перекупили. К сожалению, с такой ситуацией может столкнуться не только публичный человек. Виктории необходимо сделать запрос регистратору, чтобы установить, кто владелец домена на данный момент — в этом случае штраф можно оспорить. Я бы посоветовала не занимать пассивную позицию в суде, несмотря на несущественный для Виктории штраф, так как в данном случае дело не столько в деньгах, сколько в защите доброго имени телеведущей», — сообщил юрист.
Отметим, что в мировом судебном участке 184 сообщили, что к ним уже поступил протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде наркотиков, составленный на блогера Викторию Боню. Суть претензий не уточняется. Заседание суда по делу назначено на 26 июня, пишет ТАСС.
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