Природнадзор готовит претензию нефтяной компании из ХМАО из-за разлива нефти

На Самотлорском месторождении в ХМАО произошел разлив нефти. Проверка показала, что почва на участке загрязнена вредными веществами. Сейчас природнадзор рассчитывает сумму ущерба и готовит претензию к нефтяной компании «Самотлорнефтегаз», которая работает на этой территории.
«Поступило обращение, содержащее сведения о разливе нефтепродуктов на земельных участках Самотлорского месторождения. По результатам проведения отбора проб почвы, лабораторных исследований, измерений и испытаний установлено наличие превышения концентраций загрязняющих веществ. Управлением проводится работа по исчислению размера вреда, нанесенного АО „Самотлорнефтегаз“ почве как компоненту природной среды, и дальнейшего направления претензии на его возмещение», — указано в результатах проверки Росприроднадзора, которые есть в распоряжении URA.RU.
Весной в Северо-Уральское управление Росприроднадзора поступило обращение о загрязнении почвы нефтью на Самотлорском месторождении. На место выезжали специалисты экологического надзора и лаборатории, которые обнаружили, что на участке работает техника, чувствуется запах нефтепродуктов. Пробы почвы показали превышение допустимых норм вредных веществ.
Разлив произошел на двух участках общей площадью почти 0,2 гектара. По оценке экологов, он нанес серьезный вред природе.
Сейчас надзорное ведомство рассчитывает сумму ущерба. После этого в адрес компании будет направлена официальная претензия с требованием возмещения. Также Росприроднадзор рекомендовал предприятию принять меры, чтобы не допустить подобных аварий в будущем.
URA.RU направило официальный запрос в АО «Самотлорнефтегаз». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что природнадзор Югры обследовал место разлива нефти в лесу под Нижневартовском (ХМАО). Сейчас ведомство выясняет, кто мог допустить загрязнение, и рассчитывает размер ущерба природе.
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