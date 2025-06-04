Курганский вице-губернатор Алексеев принял участие в форуме в Нижнем Новгороде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум продлится до 8 июня (архивное фото)
Форум продлится до 8 июня (архивное фото) Фото:

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и глава регионального департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова приняли участие в X форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом Алексеев сообщил в своем tg-канале.

«ЦИПР давно заслужил репутацию одного из главных событий страны в сфере цифровой экономики и инновационных технологий. В этом году особо впечатляет география участников: более 30 зарубежных делегаций прибыли сюда, чтобы поделиться опытом и изучить российские разработки. Думаю, полезно будет всем», — отметил вице-губернатор.

В первый день форума состоялась пленарная сессия «Цифровая независимость промышленной России», которую открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В рамках дискуссии особое внимание уделили внедрению современных технологий в государственное управление, а также обсуждению темпов роста отечественной IT-отрасли.

Форум проходит со 2 по 8 июня. В ходе деловой программы конференции состоится свыше 100 сессий, посвященных вопросам цифровой трансформации ведущих секторов экономики и сотрудничеству с международными партнерами на мировой арене.

Алексеев отметил, что в Курганской области число компаний в сфере информационных технологий за последние годы увеличилось в 6,5 раза, а оборот IT-бизнеса удвоился. Кроме того, в регионе ведется работа над созданием собственного IT-технопарка в Кургане.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и глава регионального департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова приняли участие в X форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом Алексеев сообщил в своем tg-канале. «ЦИПР давно заслужил репутацию одного из главных событий страны в сфере цифровой экономики и инновационных технологий. В этом году особо впечатляет география участников: более 30 зарубежных делегаций прибыли сюда, чтобы поделиться опытом и изучить российские разработки. Думаю, полезно будет всем», — отметил вице-губернатор. В первый день форума состоялась пленарная сессия «Цифровая независимость промышленной России», которую открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В рамках дискуссии особое внимание уделили внедрению современных технологий в государственное управление, а также обсуждению темпов роста отечественной IT-отрасли. Форум проходит со 2 по 8 июня. В ходе деловой программы конференции состоится свыше 100 сессий, посвященных вопросам цифровой трансформации ведущих секторов экономики и сотрудничеству с международными партнерами на мировой арене. Алексеев отметил, что в Курганской области число компаний в сфере информационных технологий за последние годы увеличилось в 6,5 раза, а оборот IT-бизнеса удвоился. Кроме того, в регионе ведется работа над созданием собственного IT-технопарка в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...