Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев и глава регионального департамента информационных технологий Гульжан Фахрутдинова приняли участие в X форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом Алексеев сообщил в своем tg-канале.
«ЦИПР давно заслужил репутацию одного из главных событий страны в сфере цифровой экономики и инновационных технологий. В этом году особо впечатляет география участников: более 30 зарубежных делегаций прибыли сюда, чтобы поделиться опытом и изучить российские разработки. Думаю, полезно будет всем», — отметил вице-губернатор.
В первый день форума состоялась пленарная сессия «Цифровая независимость промышленной России», которую открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В рамках дискуссии особое внимание уделили внедрению современных технологий в государственное управление, а также обсуждению темпов роста отечественной IT-отрасли.
Форум проходит со 2 по 8 июня. В ходе деловой программы конференции состоится свыше 100 сессий, посвященных вопросам цифровой трансформации ведущих секторов экономики и сотрудничеству с международными партнерами на мировой арене.
Алексеев отметил, что в Курганской области число компаний в сфере информационных технологий за последние годы увеличилось в 6,5 раза, а оборот IT-бизнеса удвоился. Кроме того, в регионе ведется работа над созданием собственного IT-технопарка в Кургане.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!