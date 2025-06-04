Бывшая жена опального олигарха Копайгоры распродает элитные квартиры в ХМАО

В ХМАО на торги выставлены три квартиры, принадлежащие Елене Солдатовой (Копайгоре) — бывшей супруге скандально известного бизнесмена Андрея Копайгоры. Имущество продается из-за банкротства по решению суда.
«На открытые торги выставлены две квартиры в Сургуте, которые наполовину принадлежат должнику, и одна квартира в Ханты-Мансийске. Продажа осуществляется в рамках процедуры банкротства», — сообщил URA.RU организатор торгов.
Одна из квартир в Сургуте площадью почти в 140 кв. метров выставлена на аукцион с начальной ценой 15,9 млн рублей. Вторая размером в 145 кв. м продается за 5,8 миллионов руб.
По информации от источника URA.RU, обе квартиры ранее были объединены в одно большое пространство с общим проходом, который Солдатова заложила после развода с Копайгорой. «Солдатова жила в своей части с камином, кухней и ванной, в части Копайгоры был тренажерный зал и кабинет. После развода она заложила проход и во время посещения Сургута жила на своей половине», — сообщил инсайдер. По утверждению источника, женщина не проживает в ХМАО — она давно перебралась в Санкт-Петербург.
Также Солдатовой принадлежит трехкомнатная квартира площадью 108,4 кв. м в Ханты-Мансийске. Эту продают за 11 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что завод Копайгоры в Сургуте (ХМАО), находящийся в стадии банкротства, подал заявление в арбитражный суд на жену бывшего владельца предприятия. В документах суда говорится, что действующий управляющий завода требует признать супругу бизнесмена банкротом, продать ее имущество и взыскать 18 млн рублей. Сам бизнесмен был осужден за мошенничество в долевом строительстве.
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