Завод из ХМАО требует банкротства супруги олигарха, владевшего предприятием

С жены Андрея Копайгоры через суд требуют 18 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Элкап» в Сургуте (ХМАО), находящийся в стадии банкротства, подал заявление в арбитражный суд на жену бывшего владельца предприятия — Андрея Копайгоры. В документах суда говорится, что действующий управляющий завода требует признать супругу бизнесмена банкротом, продать ее имущество и взыскать 18 млн рублей.

«АО «Завод «ЭЛКАП» в лице конкурсного управляющего обратилось в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании Елены Солдатовой (Копайгоры) банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. Включить в реестр требований задолженность в размере 18 037 456 рублей 42 копейки», — указано в документах.

Заявление в суд было подано с нарушениями: управляющий «Элкапа» не оплатил требуемую для ведения процесса сумму. Ведомство временно отложило рассмотрение дела.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Агора». Ранее ТЦ принадлежал опальному олигарху Андрею Копайгоре.