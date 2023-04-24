24 апреля 2023

Завод из ХМАО требует банкротства супруги олигарха, владевшего предприятием

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, том дела
С жены Андрея Копайгоры через суд требуют 18 млн рублей Фото:

«Элкап» в Сургуте (ХМАО), находящийся в стадии банкротства, подал заявление в арбитражный суд на жену бывшего владельца предприятия — Андрея Копайгоры. В документах суда говорится, что действующий управляющий завода требует признать супругу бизнесмена банкротом, продать ее имущество и взыскать 18 млн рублей.

«АО «Завод «ЭЛКАП» в лице конкурсного управляющего обратилось в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании Елены Солдатовой (Копайгоры) банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. Включить в реестр требований задолженность в размере 18 037 456 рублей 42 копейки», — указано в документах.

Заявление в суд было подано с нарушениями: управляющий «Элкапа» не оплатил требуемую для ведения процесса сумму. Ведомство временно отложило рассмотрение дела.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Агора». Ранее ТЦ принадлежал опальному олигарху Андрею Копайгоре.

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«Элкап» в Сургуте (ХМАО), находящийся в стадии банкротства, подал заявление в арбитражный суд на жену бывшего владельца предприятия — Андрея Копайгоры. В документах суда говорится, что действующий управляющий завода требует признать супругу бизнесмена банкротом, продать ее имущество и взыскать 18 млн рублей. «АО «Завод «ЭЛКАП» в лице конкурсного управляющего обратилось в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании Елены Солдатовой (Копайгоры) банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина. Включить в реестр требований задолженность в размере 18 037 456 рублей 42 копейки», — указано в документах. Заявление в суд было подано с нарушениями: управляющий «Элкапа» не оплатил требуемую для ведения процесса сумму. Ведомство временно отложило рассмотрение дела. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) на продажу выставлен торгово-развлекательный центр «Агора». Ранее ТЦ принадлежал опальному олигарху Андрею Копайгоре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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