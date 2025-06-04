Зеленский предложил отменить мирные переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нецелесообразности продолжения мирных переговоров с Россией в Стамбуле на техническом уровне. Об этом пишет издание «Новини.LIVE».
«Продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на ничего не решающем уровне — бессодержательно», — сказал Зеленский, передает «Новини.LIVE». Зеленский подчеркнул, что обсуждение ключевых вопросов прекращения огня должно происходить на уровне лидеров стран, а не технических делегаций.
Президент Украины отметил, что украинская сторона готова к переговорам о прекращении огня в любой момент и в любой локации, удобной для российской стороны. В качестве возможных площадок он назвал Стамбул, Ватикан, Швейцарию и другие нейтральные территории. Владимир Зеленский отметил, что российская сторона проявляет заинтересованность в обменах пленными, поскольку это отвечает их интересам.
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