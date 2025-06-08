Садовые болезни помидоров: профилактика и лечение

Опасными болезнями для помидоров являются мучнистая роса и фузариоз
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Томаты часто имеют плохой иммунитет и подвержены болезням
Томаты часто имеют плохой иммунитет и подвержены болезням Фото:

Помидоры — популярные овощи для выращивания, с высевом рассады в январе и сбором урожая до сентября. Однако они обладают невысоким иммунитетом и подвержены болезням, требующим постоянной профилактики и лечения. Распознавание недугов у молодых растений помогает своевременно выявить проблему и предотвратить ее дальнейшее распространение. Какие болезни заболевания атакуют томаты и какие принимать меры — в материале URA.RU.

Грибковые заболевания:

Черная ножка

Черная ножка часто встречается при излишней влажности
Черная ножка часто встречается при излишней влажности
Фото:

Серьезное заболевание томатов, вызванное грибами Pythium и Phytophtora. Оно поражает корневую систему, что приводит к гибели саженцев в течение нескольких дней. Болезнь чаще всего встречается у рассады в теплице и при неблагоприятных условиях: высокой влажности, резких температурных перепадах и плотной посадке.

Симптомы черной ножки:

  • Размягчение тканей у основания стебля;
  • Появление гнили черного или коричневого цвета;
  • Распространение болезни от корней вверх по стеблю и листьям;
  • Быстрая гибель растения.

Для профилактики черной ножки рекомендуется:

  • Фумигация почвы перед посевом семян;
  • Выбор устойчивых сортов и гибридов;
  • Соблюдение оптимального расстояния между растениями;
  • Поддержание умеренной влажности грунта.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание томатов, поражающее растения в теплицах. На листьях появляется белый налет, вызывающий их деформацию, пожелтение и опадание, а плоды деформируются и опадают.

Причины:

  • Нарушение агротехники;
  • Загущенность и высокая влажность;
  • Резкие перепады температуры;
  • Недостаток питательных веществ.
Мучнистая роса вызывает деформацию листьев
Мучнистая роса вызывает деформацию листьев
Фото:

Для борьбы используют соду, мыло, чесночную настойку, препараты «Топаз», «Тиовит Джет», биологические средства.

Профилактика: севооборот, обеззараживание грунта, регулирование температуры и влажности, уборка мусора, обработка семян, смена места посадки.

При первых признаках болезни — обработка фунгицидом с интервалом 7–10 дней — Фитоспорин (0,05% раствор) или молочная сыворотка (разведенная водой).

Септориоз (белая пятнистость)

При септориозе куст без лечения гибнет
При септориозе куст без лечения гибнет
Фото:

Септориоз томатов, вызываемый Septoria lycopersici, проявляется на нижних листьях мелкими темными пятнами, которые увеличиваются, становятся серыми с коричневой каймой и покрываются спорами.

Без лечения куст гибнет. Заболевание активируется после затяжных дождей и долго сохраняется в грунте.

Основные причины:

  • некачественный грунт и семена;
  • нарушение агротехники;
  • чрезмерный полив и влажность.

Заболевание снижает урожайность до 40%.

Меры борьбы:

  • Агротехнические: правильный полив, оптимальная влажность, вентиляция, подкормки.
  • Химические препараты: фунгициды «Ревус», «Купроксат», «Абига-Пик», «Ордан», «Профи».

Профилактика:

  • Частое рыхление почвы;
  • Умеренный полив;
  • Подкормки;
  • Предотвращение загущения;
  • Обработка фунгицидами после высадки рассады.

Фузариозное увядание

Заражение фузариозом происходит через повреждения корней
Заражение фузариозом происходит через повреждения корней
Фото:

Фузариозное и вертициллезное увядание растений вызывают разные грибки, но имеют схожие симптомы. Заражение происходит через повреждения корней, закупоривая сосудистую систему и нарушая поступление воды и питательных веществ. Увядание начинается с нижних листьев, которые желтеют, некротизируются и опадают.

Особенности фузариозного увядания:

  • Источник: семена, почва, остатки растений, сорняки.
  • Условия: температура 21–27 °C, высокая влажность.

Симптомы фузариозного увядания: пожелтение и некроз листьев, деформация и гибель растения, горькие плоды из-за токсинов. Симптомы вертициллезного увядания похожи с фузариозным, но этот грибок переносит холод.

Профилактика и лечение:

  • Устойчивые сорта, трехлетний севооборот, чистые инструменты, избегание избытка азота, борьба с сорняками;
  • Лечение: удаление зараженных растений, обработка почвы фунгицидами;
  • Препараты: Бактерра, Алирин-Б, Псевдобактерин-2, Фитоспорин-М.

При симптомах увядания немедленно удаляйте зараженные растения и обрабатывайте соседние.

Фитофтороз

Фитофтороз быстро приводит к потере урожая
Фитофтороз быстро приводит к потере урожая
Фото:

Опасное грибковое заболевание томатов, баклажанов, картофеля и других пасленовых. Вызывается микроорганизмами рода Phytophthora, быстро распространяется, приводя к потере урожая.

Возбудители сохраняются в почве, растительных остатках и садовых инструментах. Способствуют распространению перепады температур, высокая влажность и чрезмерный полив, особенно уязвимы растения после высадки.

Симптомы:

  • Потемнение корней;
  • Коричневые пятна на листьях и плодах;
  • Беловатый налет на листьях;
  • Серовато-бурые пятна на клубнях картофеля.

Профилактика:

  • Выбирать сорта растений, которые устойчивы к болезням;
  • Использовать хорошие семена, которые не заражены болезнями;
  • Не сажать растения слишком близко друг к другу, чтобы они не заражались от соседей;
  • Регулярно удалять сорняки, так как они могут быть источником болезней;
  • Поливать растения правильно, чтобы они не переувлажнялись, но и не высыхали. Это поможет избежать размножения вредных организмов.

При заражении:

  • Удалить пораженные растения;
  • Обработать почву Фитоспорином;
  • Опрыскивать ХОМ (40 г на 10 л воды) пять раз за сезон;
  • Использовать фунгициды Абига-Пик, Консенто, Ревус с интервалом 10 дней.

Альтернариоз

Этот грибок разрушает сосудистую систему томатов
Этот грибок разрушает сосудистую систему томатов
Фото:

Болезнь вызывает патогенный грибок Alternaria alternata f. sp. Lycopersici. Споры сохраняются в почве и на остатках растений, активно размножаются во влажных условиях. Грибок проникает через микроповреждения на стеблях и листьях, выделяя токсин, разрушающий сосудистую систему томатов.

Симптомы заболевания проявляются в виде бурых пятен на листьях и стеблях, деформации листовых пластин, а также поражения стебля, приводящего к увяданию всего растения.

Профилактика:

  • Обработка семян фунгицидами;
  • Проливание почвы кипятком;
  • Использование устойчивых сортов.

Лечится заболевание препараты «Скор», «Профит-Голд», 0,5% раствор «Ордан».

Антракноз

Антракноз приводит к гниению растений
Антракноз приводит к гниению растений
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Грибковое заболевание, особенно распространенное в регионах с высокой влажностью, включая парники. Грибки Colletotrichum coccodes и Colletotrichum dematium вызывают поражение плодов, корней и листьев, приводя к гниению и гибели растений.

Симптомы антракноза:

  • На плодах появляются круглые вдавленные пятна, которые со временем темнеют, становятся мягкими и гнилыми;
  • На корнях и корневой шейке образуются буро-коричневые шелушащиеся пятна, что делает их легко извлекаемыми из грунта;
  • Листья скручиваются, увядают и опадают, а также появляются красновато-коричневые пятна с темной или желтой каймой;
  • Растение замедляет рост, а плоды теряют товарный вид.

Профилактика:

  • Прежде чем приступить к посадке, необходимо очистить территорию от растительных остатков и сорных растений;
  • Также важно провести дезинфекцию теплицы и инструментов;
  • Обеспечьте растениям умеренный полив;
  • Не забывайте регулярно проветривать теплицу;
  • Для поддержания кустов в здоровом состоянии необходимо проводить подвязку и пасынкование;
  • Приобретайте семена только у надежных производителей;
  • Следуйте правилам севооборота.

Лечение: При первых признаках заболевания удалите пораженные части и сожгите их. Обработайте растения противогрибковыми препаратами, такими как хлорокись меди (40 г на 10 л воды), 1% бордоская смесь или коллоидная сера. При сильном поражении выкопайте кусты и обработайте почву.

Важно, что зараженные плоды нельзя употреблять в пищу из-за микотоксинов, которые придают им горький вкус.

Бактериальные заболевания

Бактериальное увядание (бактериоз)

Бактериоз неизлечим, поэтому меры по защите надо предпринимать заранее
Бактериоз неизлечим, поэтому меры по защите надо предпринимать заранее
Фото:

Болезнь вызывает микроорганизм Burkholderia solanacerum. Чаще поражает томаты в южных регионах России из-за благоприятного климата с температурой +25–33 °C, избытка азота и высокой влажности.

Бактерии проникают в грунт и поражают корневую систему растений. Первые признаки болезни — увядание нижних листьев. Внутренние симптомы: воздушные корни, пожелтение листьев, слизь, изменение цвета сосудов, пустоты в стеблях.

Болезнь неизлечима, спасти рассаду нельзя, пораженные кусты уничтожают. Для профилактики здоровые растения обрабатывают Фитолавином, Алирином-Б, Псевдобактериином-2 или Фитоспорином-М, грунт — марганцовкой.

Бактериальная пятнистость листьев

Эти бактерии размножаются быстро: от заражения до первых симптомов могут пройти сутки
Эти бактерии размножаются быстро: от заражения до первых симптомов могут пройти сутки
Фото:

Томаты подвержены заболеванию, вызванному бактерией Pseudomonas syringae. Эти бактерии живут в почве, корнях сорняков и растительных остатках.

Инфекции возникают при высокой влажности, резких перепадах температуры и поливе холодной водой. Эта болезнь поражает не только плоды, но и листья, стебли и черешки. Признаки включают коричневые пятна с хлоротичным кантом, отмирание кончиков листьев, язвы на черешках и плодах.

Меры борьбы:

  • Обрабатывайте растения медным фунгицидом при первых признаках болезни;
  • Избегайте полива сверху и чередуйте посадку томатов с другими пасленовыми культурами;
  • Сажайте рассаду, когда погодные условия станут теплее и суше.

Профилактика:

  • Покупайте семена у надежных продавцов;
  • Соблюдайте севооборот и не сажайте томаты на одном месте несколько лет подряд;
  • Обрабатывайте семена и почву перед посадкой.

Некроз сердцевины томатов

Некроз сердцевины томатов полностью уничтожает растения
Некроз сердцевины томатов полностью уничтожает растения
Фото:

Некроз сердцевины томатов представляет собой серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pseudomonas corrugata. Этот патогенный микроорганизм поражает корневую систему, стебли, листья и плоды растений, приводя к их усыханию и деструкции.

Факторы, способствующие развитию данного заболевания, включают:

  • Избыточное содержание азота в почвенном субстрате.
  • Резкие колебания температурных показателей окружающей среды.
  • Повышенный уровень влажности воздуха.

Симптомы:

  • Потемнение нижней части стеблей с образованием трещин и выделением экссудата;
  • Ослизнение сердцевины стебля с некрозом сосудов;
  • Потемнение и увядание листьев, напоминающее обваренные края;
  • Появление сетки из светлых жилок на плодах;
  • Опадение плодов при встряхивании.

Меры борьбы:

  • Уничтожение больных растений;
  • Обработка грунта Фитолавином;
  • Рациональное применение азотных удобрений;
  • Выращивание устойчивых сортов и рассады из здоровых семян;
  • Тепловая обработка семян;
  • Своевременная замена почвогрунта в теплице;
  • Уничтожение растительных остатков.

Вирусные заболевания:

Мозаика помидоров

Этот вирус вылечить нельзя, их нужно уничтожить вместе с землей вокруг них
Этот вирус вылечить нельзя, их нужно уничтожить вместе с землей вокруг них
Фото:

Вирус мозаики томатов поражает помидоры и другие растения, легко передаваясь через семена, инструменты, одежду или руки. Зараженные растения вылечить нельзя, их нужно уничтожить вместе с землей вокруг них.

Основные признаки мозаики томатов:

  • Листья растения покрываются пятнами разных цветов, напоминающими узоры;
  • Листья деформируются, скручиваются и становятся похожими на папоротник;
  • Плоды тоже деформируются, на них появляются желтые пятна или участки, которые отмирают;
  • Растение становится маленьким и слабым из-за замедленного роста;
  • Цветки теряют свою яркость и становятся бледными.

Чтобы предотвратить заболевание, важно обрабатывать почву, обрабатывать семена перед посадкой и соблюдать правила ухода за растениями. Существуют устойчивые сорта томатов, такие как «Золотая бусинка», «Санька» и «Блиц», которые снижают риск заражения.

На появление симптомов могут влиять погода, возраст растения и сила вируса. Вирус также может передаваться через насекомых, например, трипсов или тлю, а также через другие растения, такие как баклажаны, перец или картофель.

Вирус пятнистого увядания (бронзовость)

Лечение бронзовости заключается в борьбе с трипсами
Лечение бронзовости заключается в борьбе с трипсами
Фото:

Вирус пятнистого увядания помидоров распространяется трипсами, которые переносят его с куста на куст. Трипсы также переносят вирус полосатой мозаики, который проявляется характерными полосками и пурпурными краями листьев.

Симптомы:

  • Появление светло-оранжевых пятен на листьях, которые со временем темнеют до бронзового цвета;
  • Отмирание кончиков листьев;
  • Увядание слаборазвитых кустов;
  • Появление темных вертикальных полос на стеблях;
  • Образование концентрических кругов разного цвета на плодах.

Пятнистое увядание приводит к отмиранию тканей и гибели растений, если не лечить болезнь.

Лечение заключается в борьбе с трипсами. При обнаружении насекомых кусты обрабатывают инсектицидами. При первых признаках болезни пораженные растения удаляют, чтобы предотвратить распространение вируса.

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Помидоры — популярные овощи для выращивания, с высевом рассады в январе и сбором урожая до сентября. Однако они обладают невысоким иммунитетом и подвержены болезням, требующим постоянной профилактики и лечения. Распознавание недугов у молодых растений помогает своевременно выявить проблему и предотвратить ее дальнейшее распространение. Какие болезни заболевания атакуют томаты и какие принимать меры — в материале URA.RU. Грибковые заболевания: Черная ножка Серьезное заболевание томатов, вызванное грибами Pythium и Phytophtora. Оно поражает корневую систему, что приводит к гибели саженцев в течение нескольких дней. Болезнь чаще всего встречается у рассады в теплице и при неблагоприятных условиях: высокой влажности, резких температурных перепадах и плотной посадке. Симптомы черной ножки: Для профилактики черной ножки рекомендуется: Мучнистая роса Грибковое заболевание томатов, поражающее растения в теплицах. На листьях появляется белый налет, вызывающий их деформацию, пожелтение и опадание, а плоды деформируются и опадают. Причины: Для борьбы используют соду, мыло, чесночную настойку, препараты «Топаз», «Тиовит Джет», биологические средства. Профилактика: севооборот, обеззараживание грунта, регулирование температуры и влажности, уборка мусора, обработка семян, смена места посадки. При первых признаках болезни — обработка фунгицидом с интервалом 7–10 дней — Фитоспорин (0,05% раствор) или молочная сыворотка (разведенная водой). Септориоз (белая пятнистость) Септориоз томатов, вызываемый Septoria lycopersici, проявляется на нижних листьях мелкими темными пятнами, которые увеличиваются, становятся серыми с коричневой каймой и покрываются спорами. Без лечения куст гибнет. Заболевание активируется после затяжных дождей и долго сохраняется в грунте. Основные причины: Заболевание снижает урожайность до 40%. Меры борьбы: Профилактика: Фузариозное увядание Фузариозное и вертициллезное увядание растений вызывают разные грибки, но имеют схожие симптомы. Заражение происходит через повреждения корней, закупоривая сосудистую систему и нарушая поступление воды и питательных веществ. Увядание начинается с нижних листьев, которые желтеют, некротизируются и опадают. Особенности фузариозного увядания: Симптомы фузариозного увядания: пожелтение и некроз листьев, деформация и гибель растения, горькие плоды из-за токсинов. Симптомы вертициллезного увядания похожи с фузариозным, но этот грибок переносит холод. Профилактика и лечение: При симптомах увядания немедленно удаляйте зараженные растения и обрабатывайте соседние. Фитофтороз Опасное грибковое заболевание томатов, баклажанов, картофеля и других пасленовых. Вызывается микроорганизмами рода Phytophthora, быстро распространяется, приводя к потере урожая. Возбудители сохраняются в почве, растительных остатках и садовых инструментах. Способствуют распространению перепады температур, высокая влажность и чрезмерный полив, особенно уязвимы растения после высадки. Симптомы: Профилактика: При заражении: Альтернариоз Болезнь вызывает патогенный грибок Alternaria alternata f. sp. Lycopersici. Споры сохраняются в почве и на остатках растений, активно размножаются во влажных условиях. Грибок проникает через микроповреждения на стеблях и листьях, выделяя токсин, разрушающий сосудистую систему томатов. Симптомы заболевания проявляются в виде бурых пятен на листьях и стеблях, деформации листовых пластин, а также поражения стебля, приводящего к увяданию всего растения. Профилактика: Лечится заболевание препараты «Скор», «Профит-Голд», 0,5% раствор «Ордан». Антракноз Грибковое заболевание, особенно распространенное в регионах с высокой влажностью, включая парники. Грибки Colletotrichum coccodes и Colletotrichum dematium вызывают поражение плодов, корней и листьев, приводя к гниению и гибели растений. Симптомы антракноза: Профилактика: Лечение: При первых признаках заболевания удалите пораженные части и сожгите их. Обработайте растения противогрибковыми препаратами, такими как хлорокись меди (40 г на 10 л воды), 1% бордоская смесь или коллоидная сера. При сильном поражении выкопайте кусты и обработайте почву. Важно, что зараженные плоды нельзя употреблять в пищу из-за микотоксинов, которые придают им горький вкус. Бактериальные заболевания Бактериальное увядание (бактериоз) Болезнь вызывает микроорганизм Burkholderia solanacerum. Чаще поражает томаты в южных регионах России из-за благоприятного климата с температурой +25–33 °C, избытка азота и высокой влажности. Бактерии проникают в грунт и поражают корневую систему растений. Первые признаки болезни — увядание нижних листьев. Внутренние симптомы: воздушные корни, пожелтение листьев, слизь, изменение цвета сосудов, пустоты в стеблях. Болезнь неизлечима, спасти рассаду нельзя, пораженные кусты уничтожают. Для профилактики здоровые растения обрабатывают Фитолавином, Алирином-Б, Псевдобактериином-2 или Фитоспорином-М, грунт — марганцовкой. Бактериальная пятнистость листьев Томаты подвержены заболеванию, вызванному бактерией Pseudomonas syringae. Эти бактерии живут в почве, корнях сорняков и растительных остатках. Инфекции возникают при высокой влажности, резких перепадах температуры и поливе холодной водой. Эта болезнь поражает не только плоды, но и листья, стебли и черешки. Признаки включают коричневые пятна с хлоротичным кантом, отмирание кончиков листьев, язвы на черешках и плодах. Меры борьбы: Профилактика: Некроз сердцевины томатов Некроз сердцевины томатов представляет собой серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pseudomonas corrugata. Этот патогенный микроорганизм поражает корневую систему, стебли, листья и плоды растений, приводя к их усыханию и деструкции. Факторы, способствующие развитию данного заболевания, включают: Симптомы: Меры борьбы: Вирусные заболевания: Мозаика помидоров Вирус мозаики томатов поражает помидоры и другие растения, легко передаваясь через семена, инструменты, одежду или руки. Зараженные растения вылечить нельзя, их нужно уничтожить вместе с землей вокруг них. Основные признаки мозаики томатов: Чтобы предотвратить заболевание, важно обрабатывать почву, обрабатывать семена перед посадкой и соблюдать правила ухода за растениями. Существуют устойчивые сорта томатов, такие как «Золотая бусинка», «Санька» и «Блиц», которые снижают риск заражения. На появление симптомов могут влиять погода, возраст растения и сила вируса. Вирус также может передаваться через насекомых, например, трипсов или тлю, а также через другие растения, такие как баклажаны, перец или картофель. Вирус пятнистого увядания (бронзовость) Вирус пятнистого увядания помидоров распространяется трипсами, которые переносят его с куста на куст. Трипсы также переносят вирус полосатой мозаики, который проявляется характерными полосками и пурпурными краями листьев. Симптомы: Пятнистое увядание приводит к отмиранию тканей и гибели растений, если не лечить болезнь. Лечение заключается в борьбе с трипсами. При обнаружении насекомых кусты обрабатывают инсектицидами. При первых признаках болезни пораженные растения удаляют, чтобы предотвратить распространение вируса.
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