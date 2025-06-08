Садовые болезни помидоров: профилактика и лечение

Помидоры — популярные овощи для выращивания, с высевом рассады в январе и сбором урожая до сентября. Однако они обладают невысоким иммунитетом и подвержены болезням, требующим постоянной профилактики и лечения. Распознавание недугов у молодых растений помогает своевременно выявить проблему и предотвратить ее дальнейшее распространение. Какие болезни заболевания атакуют томаты и какие принимать меры — в материале URA.RU.
Грибковые заболевания:
Черная ножка
Серьезное заболевание томатов, вызванное грибами Pythium и Phytophtora. Оно поражает корневую систему, что приводит к гибели саженцев в течение нескольких дней. Болезнь чаще всего встречается у рассады в теплице и при неблагоприятных условиях: высокой влажности, резких температурных перепадах и плотной посадке.
Симптомы черной ножки:
- Размягчение тканей у основания стебля;
- Появление гнили черного или коричневого цвета;
- Распространение болезни от корней вверх по стеблю и листьям;
- Быстрая гибель растения.
Для профилактики черной ножки рекомендуется:
- Фумигация почвы перед посевом семян;
- Выбор устойчивых сортов и гибридов;
- Соблюдение оптимального расстояния между растениями;
- Поддержание умеренной влажности грунта.
Мучнистая роса
Грибковое заболевание томатов, поражающее растения в теплицах. На листьях появляется белый налет, вызывающий их деформацию, пожелтение и опадание, а плоды деформируются и опадают.
Причины:
- Нарушение агротехники;
- Загущенность и высокая влажность;
- Резкие перепады температуры;
- Недостаток питательных веществ.
Для борьбы используют соду, мыло, чесночную настойку, препараты «Топаз», «Тиовит Джет», биологические средства.
Профилактика: севооборот, обеззараживание грунта, регулирование температуры и влажности, уборка мусора, обработка семян, смена места посадки.
При первых признаках болезни — обработка фунгицидом с интервалом 7–10 дней — Фитоспорин (0,05% раствор) или молочная сыворотка (разведенная водой).
Септориоз (белая пятнистость)
Септориоз томатов, вызываемый Septoria lycopersici, проявляется на нижних листьях мелкими темными пятнами, которые увеличиваются, становятся серыми с коричневой каймой и покрываются спорами.
Без лечения куст гибнет. Заболевание активируется после затяжных дождей и долго сохраняется в грунте.
Основные причины:
- некачественный грунт и семена;
- нарушение агротехники;
- чрезмерный полив и влажность.
Заболевание снижает урожайность до 40%.
Меры борьбы:
- Агротехнические: правильный полив, оптимальная влажность, вентиляция, подкормки.
- Химические препараты: фунгициды «Ревус», «Купроксат», «Абига-Пик», «Ордан», «Профи».
Профилактика:
- Частое рыхление почвы;
- Умеренный полив;
- Подкормки;
- Предотвращение загущения;
- Обработка фунгицидами после высадки рассады.
Фузариозное увядание
Фузариозное и вертициллезное увядание растений вызывают разные грибки, но имеют схожие симптомы. Заражение происходит через повреждения корней, закупоривая сосудистую систему и нарушая поступление воды и питательных веществ. Увядание начинается с нижних листьев, которые желтеют, некротизируются и опадают.
Особенности фузариозного увядания:
- Источник: семена, почва, остатки растений, сорняки.
- Условия: температура 21–27 °C, высокая влажность.
Симптомы фузариозного увядания: пожелтение и некроз листьев, деформация и гибель растения, горькие плоды из-за токсинов. Симптомы вертициллезного увядания похожи с фузариозным, но этот грибок переносит холод.
Профилактика и лечение:
- Устойчивые сорта, трехлетний севооборот, чистые инструменты, избегание избытка азота, борьба с сорняками;
- Лечение: удаление зараженных растений, обработка почвы фунгицидами;
- Препараты: Бактерра, Алирин-Б, Псевдобактерин-2, Фитоспорин-М.
При симптомах увядания немедленно удаляйте зараженные растения и обрабатывайте соседние.
Фитофтороз
Опасное грибковое заболевание томатов, баклажанов, картофеля и других пасленовых. Вызывается микроорганизмами рода Phytophthora, быстро распространяется, приводя к потере урожая.
Возбудители сохраняются в почве, растительных остатках и садовых инструментах. Способствуют распространению перепады температур, высокая влажность и чрезмерный полив, особенно уязвимы растения после высадки.
Симптомы:
- Потемнение корней;
- Коричневые пятна на листьях и плодах;
- Беловатый налет на листьях;
- Серовато-бурые пятна на клубнях картофеля.
Профилактика:
- Выбирать сорта растений, которые устойчивы к болезням;
- Использовать хорошие семена, которые не заражены болезнями;
- Не сажать растения слишком близко друг к другу, чтобы они не заражались от соседей;
- Регулярно удалять сорняки, так как они могут быть источником болезней;
- Поливать растения правильно, чтобы они не переувлажнялись, но и не высыхали. Это поможет избежать размножения вредных организмов.
При заражении:
- Удалить пораженные растения;
- Обработать почву Фитоспорином;
- Опрыскивать ХОМ (40 г на 10 л воды) пять раз за сезон;
- Использовать фунгициды Абига-Пик, Консенто, Ревус с интервалом 10 дней.
Альтернариоз
Болезнь вызывает патогенный грибок Alternaria alternata f. sp. Lycopersici. Споры сохраняются в почве и на остатках растений, активно размножаются во влажных условиях. Грибок проникает через микроповреждения на стеблях и листьях, выделяя токсин, разрушающий сосудистую систему томатов.
Симптомы заболевания проявляются в виде бурых пятен на листьях и стеблях, деформации листовых пластин, а также поражения стебля, приводящего к увяданию всего растения.
Профилактика:
- Обработка семян фунгицидами;
- Проливание почвы кипятком;
- Использование устойчивых сортов.
Лечится заболевание препараты «Скор», «Профит-Голд», 0,5% раствор «Ордан».
Антракноз
Грибковое заболевание, особенно распространенное в регионах с высокой влажностью, включая парники. Грибки Colletotrichum coccodes и Colletotrichum dematium вызывают поражение плодов, корней и листьев, приводя к гниению и гибели растений.
Симптомы антракноза:
- На плодах появляются круглые вдавленные пятна, которые со временем темнеют, становятся мягкими и гнилыми;
- На корнях и корневой шейке образуются буро-коричневые шелушащиеся пятна, что делает их легко извлекаемыми из грунта;
- Листья скручиваются, увядают и опадают, а также появляются красновато-коричневые пятна с темной или желтой каймой;
- Растение замедляет рост, а плоды теряют товарный вид.
Профилактика:
- Прежде чем приступить к посадке, необходимо очистить территорию от растительных остатков и сорных растений;
- Также важно провести дезинфекцию теплицы и инструментов;
- Обеспечьте растениям умеренный полив;
- Не забывайте регулярно проветривать теплицу;
- Для поддержания кустов в здоровом состоянии необходимо проводить подвязку и пасынкование;
- Приобретайте семена только у надежных производителей;
- Следуйте правилам севооборота.
Лечение: При первых признаках заболевания удалите пораженные части и сожгите их. Обработайте растения противогрибковыми препаратами, такими как хлорокись меди (40 г на 10 л воды), 1% бордоская смесь или коллоидная сера. При сильном поражении выкопайте кусты и обработайте почву.
Важно, что зараженные плоды нельзя употреблять в пищу из-за микотоксинов, которые придают им горький вкус.
Бактериальные заболевания
Бактериальное увядание (бактериоз)
Болезнь вызывает микроорганизм Burkholderia solanacerum. Чаще поражает томаты в южных регионах России из-за благоприятного климата с температурой +25–33 °C, избытка азота и высокой влажности.
Бактерии проникают в грунт и поражают корневую систему растений. Первые признаки болезни — увядание нижних листьев. Внутренние симптомы: воздушные корни, пожелтение листьев, слизь, изменение цвета сосудов, пустоты в стеблях.
Болезнь неизлечима, спасти рассаду нельзя, пораженные кусты уничтожают. Для профилактики здоровые растения обрабатывают Фитолавином, Алирином-Б, Псевдобактериином-2 или Фитоспорином-М, грунт — марганцовкой.
Бактериальная пятнистость листьев
Томаты подвержены заболеванию, вызванному бактерией Pseudomonas syringae. Эти бактерии живут в почве, корнях сорняков и растительных остатках.
Инфекции возникают при высокой влажности, резких перепадах температуры и поливе холодной водой. Эта болезнь поражает не только плоды, но и листья, стебли и черешки. Признаки включают коричневые пятна с хлоротичным кантом, отмирание кончиков листьев, язвы на черешках и плодах.
Меры борьбы:
- Обрабатывайте растения медным фунгицидом при первых признаках болезни;
- Избегайте полива сверху и чередуйте посадку томатов с другими пасленовыми культурами;
- Сажайте рассаду, когда погодные условия станут теплее и суше.
Профилактика:
- Покупайте семена у надежных продавцов;
- Соблюдайте севооборот и не сажайте томаты на одном месте несколько лет подряд;
- Обрабатывайте семена и почву перед посадкой.
Некроз сердцевины томатов
Некроз сердцевины томатов представляет собой серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Pseudomonas corrugata. Этот патогенный микроорганизм поражает корневую систему, стебли, листья и плоды растений, приводя к их усыханию и деструкции.
Факторы, способствующие развитию данного заболевания, включают:
- Избыточное содержание азота в почвенном субстрате.
- Резкие колебания температурных показателей окружающей среды.
- Повышенный уровень влажности воздуха.
Симптомы:
- Потемнение нижней части стеблей с образованием трещин и выделением экссудата;
- Ослизнение сердцевины стебля с некрозом сосудов;
- Потемнение и увядание листьев, напоминающее обваренные края;
- Появление сетки из светлых жилок на плодах;
- Опадение плодов при встряхивании.
Меры борьбы:
- Уничтожение больных растений;
- Обработка грунта Фитолавином;
- Рациональное применение азотных удобрений;
- Выращивание устойчивых сортов и рассады из здоровых семян;
- Тепловая обработка семян;
- Своевременная замена почвогрунта в теплице;
- Уничтожение растительных остатков.
Вирусные заболевания:
Мозаика помидоров
Вирус мозаики томатов поражает помидоры и другие растения, легко передаваясь через семена, инструменты, одежду или руки. Зараженные растения вылечить нельзя, их нужно уничтожить вместе с землей вокруг них.
Основные признаки мозаики томатов:
- Листья растения покрываются пятнами разных цветов, напоминающими узоры;
- Листья деформируются, скручиваются и становятся похожими на папоротник;
- Плоды тоже деформируются, на них появляются желтые пятна или участки, которые отмирают;
- Растение становится маленьким и слабым из-за замедленного роста;
- Цветки теряют свою яркость и становятся бледными.
Чтобы предотвратить заболевание, важно обрабатывать почву, обрабатывать семена перед посадкой и соблюдать правила ухода за растениями. Существуют устойчивые сорта томатов, такие как «Золотая бусинка», «Санька» и «Блиц», которые снижают риск заражения.
На появление симптомов могут влиять погода, возраст растения и сила вируса. Вирус также может передаваться через насекомых, например, трипсов или тлю, а также через другие растения, такие как баклажаны, перец или картофель.
Вирус пятнистого увядания (бронзовость)
Вирус пятнистого увядания помидоров распространяется трипсами, которые переносят его с куста на куст. Трипсы также переносят вирус полосатой мозаики, который проявляется характерными полосками и пурпурными краями листьев.
Симптомы:
- Появление светло-оранжевых пятен на листьях, которые со временем темнеют до бронзового цвета;
- Отмирание кончиков листьев;
- Увядание слаборазвитых кустов;
- Появление темных вертикальных полос на стеблях;
- Образование концентрических кругов разного цвета на плодах.
Пятнистое увядание приводит к отмиранию тканей и гибели растений, если не лечить болезнь.
Лечение заключается в борьбе с трипсами. При обнаружении насекомых кусты обрабатывают инсектицидами. При первых признаках болезни пораженные растения удаляют, чтобы предотвратить распространение вируса.
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