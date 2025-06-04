Киев предложил Москве два варианта перемирия для саммита глав государств

Мединский: Украина хочет 30- или 60-дневное перемирия для подготовки саммита
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединский заявил, что Украина хочет перемирия для организации саммита глав государств
Мединский заявил, что Украина хочет перемирия для организации саммита глав государств Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Киев на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита, рассказал Мединский

«В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое — начать с 30-дневного или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств», — заявил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Мединский отметил, что условия украинской стороны были закреплены в ее меморандуме. 

Переговоры в Стамбуле прошли 2 июня. На них российская и украинская делегации представили свои меморандумы и достигли договоренностей по обмену военнопленных и выдаче тяжело больных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита, рассказал Мединский «В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое — начать с 30-дневного или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств», — заявил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Мединский отметил, что условия украинской стороны были закреплены в ее меморандуме.  Переговоры в Стамбуле прошли 2 июня. На них российская и украинская делегации представили свои меморандумы и достигли договоренностей по обмену военнопленных и выдаче тяжело больных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...