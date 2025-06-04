Киев на переговорах в Стамбуле подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита, рассказал Мединский
«В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам. Первое — начать с 30-дневного или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств», — заявил Владимир Мединский в ходе заседания с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Мединский отметил, что условия украинской стороны были закреплены в ее меморандуме.
Переговоры в Стамбуле прошли 2 июня. На них российская и украинская делегации представили свои меморандумы и достигли договоренностей по обмену военнопленных и выдаче тяжело больных.
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