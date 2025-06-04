Бастрыкин заявил о ходе расследования взрывов на ж/д путях в Брянской и Курской областях

Бастрыкин: определены места установки украинских бомб в Брянской области
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Бастрыкин раскрыл, что бомбы в Брянской и Курской областях имеют украинское происхождение
Бастрыкин раскрыл, что бомбы в Брянской и Курской областях имеют украинское происхождение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три места на мосту в Брянской области, где были установлены бомбы, определены. Все они имеют украинское происхождение. Все три теракта в Курской и Брянской областях в прошедшие дни были организованы Киевом, отметил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

«Установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области <...> Все три теракта в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины <...> Устройства, заложенные под мосты в Брянской и Курской областях на ж/д, имеют украинское происхождение», — заявил Александр Бастрыкин на совещании с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что мощность бомб, заложенных на мосту в Брянской области, составляла около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте.

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Три места на мосту в Брянской области, где были установлены бомбы, определены. Все они имеют украинское происхождение. Все три теракта в Курской и Брянской областях в прошедшие дни были организованы Киевом, отметил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. «Установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области <...> Все три теракта в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины <...> Устройства, заложенные под мосты в Брянской и Курской областях на ж/д, имеют украинское происхождение», — заявил Александр Бастрыкин на совещании с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что мощность бомб, заложенных на мосту в Брянской области, составляла около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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