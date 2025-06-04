Бастрыкин заявил о ходе расследования взрывов на ж/д путях в Брянской и Курской областях

Три места на мосту в Брянской области, где были установлены бомбы, определены. Все они имеют украинское происхождение. Все три теракта в Курской и Брянской областях в прошедшие дни были организованы Киевом, отметил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.
«Установлены места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области <...> Все три теракта в Курской и Брянской областях были организованы спецслужбами Украины <...> Устройства, заложенные под мосты в Брянской и Курской областях на ж/д, имеют украинское происхождение», — заявил Александр Бастрыкин на совещании с правительством и президентом РФ Владимиром Путиным, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24». Он добавил, что мощность бомб, заложенных на мосту в Брянской области, составляла около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте.
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