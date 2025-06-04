Бастрыкин раскрыл ущерб от терактов в Брянской и Курской областях

Теракты, которые произошли 2 июня в Курской и Брянской областях, принесли ущерб на сумму более миллиарда рублей. Об этом заявил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.
«Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более одного миллиарда рублей», — сообщил Александр Бастрыкин на совещании с правительством и главой государства Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Также Бастрыкин отметил, что СК установил места закладывания трех бомб на мосту в Брянской области. Все бомбы имеют украинское происхождение.
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