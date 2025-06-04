В Новом Уренгое прошел Пушкинский диктант для госслужащих ЯНАО. Как сообщила пресс-служба администрации Нового Уренгоя организатором выступил преподаватель гимназии и член Общественной палаты ЯНАО Александр Семенов.
«Участники проверяли свою грамотность на тексте о Михайловском — родовом имении Пушкина, где организаторы специально сохранили сложные грамматические конструкции», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам самого преподавателя, подобные мероприятия — это «возможность почувствовать себя частью грамотного сообщества и проявить любовь к русскому языку».
Диктант был приурочен к Пушкинскому дню, который отмечается 6 июня. Организаторы специально выбрали сложные грамматические конструкции, чтобы участники могли продемонстрировать свои знания.
Ранее URA.RU рассказывало о не слишком уместном сравнении, которое Александр Семенов допустил в опубликованной Общественной палатой рецензии на роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Несмотря на критику, учитель, возглавляющий в ОП ЯНАО комиссию по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, заявил о намерении продолжать публиковать обзоры художественной литературы.
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