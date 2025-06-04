Учитель-общественник провел диктант для чиновников ЯНАО

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Диктант был приурочен к Пушкинскому дню (архивное фото)
Диктант был приурочен к Пушкинскому дню (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое прошел Пушкинский диктант для госслужащих ЯНАО. Как сообщила пресс-служба администрации Нового Уренгоя организатором выступил преподаватель гимназии и член Общественной палаты ЯНАО Александр Семенов. 

«Участники проверяли свою грамотность на тексте о Михайловском — родовом имении Пушкина, где организаторы специально сохранили сложные грамматические конструкции», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам самого преподавателя, подобные мероприятия  — это «возможность почувствовать себя частью грамотного сообщества и проявить любовь к русскому языку».

Диктант был приурочен к Пушкинскому дню, который отмечается 6 июня. Организаторы специально выбрали сложные грамматические конструкции, чтобы участники могли продемонстрировать свои знания.

Ранее URA.RU  рассказывало о не слишком уместном сравнении, которое Александр Семенов допустил в опубликованной Общественной палатой рецензии на роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Несмотря на критику, учитель, возглавляющий в ОП ЯНАО комиссию по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, заявил о намерении продолжать публиковать обзоры художественной литературы.

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В Новом Уренгое прошел Пушкинский диктант для госслужащих ЯНАО. Как сообщила пресс-служба администрации Нового Уренгоя организатором выступил преподаватель гимназии и член Общественной палаты ЯНАО Александр Семенов.  «Участники проверяли свою грамотность на тексте о Михайловском — родовом имении Пушкина, где организаторы специально сохранили сложные грамматические конструкции», — говорится в сообщении пресс-службы. По словам самого преподавателя, подобные мероприятия  — это «возможность почувствовать себя частью грамотного сообщества и проявить любовь к русскому языку». Диктант был приурочен к Пушкинскому дню, который отмечается 6 июня. Организаторы специально выбрали сложные грамматические конструкции, чтобы участники могли продемонстрировать свои знания. Ранее URA.RU  рассказывало о не слишком уместном сравнении, которое Александр Семенов допустил в опубликованной Общественной палатой рецензии на роман Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка». Несмотря на критику, учитель, возглавляющий в ОП ЯНАО комиссию по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, заявил о намерении продолжать публиковать обзоры художественной литературы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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