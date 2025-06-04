Огромные потери на фронте заставили Киев сменить тактику: режим Зеленского перешел к терактам, пытаясь запугать Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло 4 июня. Другие заявления президента — в сбойке URA.RU.
- Нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию. Западные спонсоры Зеленского стали пособниками террористов.
- Власть для киевского режима важнее мира и жизней людей. Сегодняшнему киевскому режиму мир не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти.
- Целью всех терактов в России был срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно, накануне второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
- Киевские власти некомпетентны и не обладают элементарной политической культурой. Об этом говорят прямые оскорбления, которые они высказывают в адрес тех, с кем пытаются договориться.
- Украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения. В Курской области ВСУ понесли абсолютно бессмысленные и огромные потери.
- Если предоставить Киеву передышку в боевых действиях, она будет использована для накачки оружием, продолжения насильственной мобилизации и подготовки терактов, подобных тем, что произошли в Брянской и Курской областях.
- Благодарю сотрудников МЧС, работников РЖД и других служб за помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие. Хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва. Погибли семь человек, более 100 пострадали. Установлено, что обрушение моста стало следствием подрыва. Попытка подрыва моста также был в Курской области, но там обошлось без таких серьезных последствий. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.
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