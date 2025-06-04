Путин передал Папе Римскому информацию об обмене пленными с Украиной

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Путин позвонил Папе Римскому впервые
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал папу Римского Льва XIV о результатах второго раунда переговоров с Украиной по вопросу обмена военнопленными. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях. По обмену военнопленными и телами погибших», — отметили на официальном сайте Кремля.

В администрации президента уточнили, что телефонный разговор Путина и папы Льва XIV состоялся впервые. В ходе беседы российский лидер пожелал папе Римскому успехов и подтвердил заинтересованность Москвы в достижении мира между сторонами конфликта.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал папу Римского Льва XIV о результатах второго раунда переговоров с Украиной по вопросу обмена военнопленными. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Кремля. «В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях. По обмену военнопленными и телами погибших», — отметили на официальном сайте Кремля. В администрации президента уточнили, что телефонный разговор Путина и папы Льва XIV состоялся впервые. В ходе беседы российский лидер пожелал папе Римскому успехов и подтвердил заинтересованность Москвы в достижении мира между сторонами конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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