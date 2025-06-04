Путин передал Папе Римскому информацию об обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал папу Римского Льва XIV о результатах второго раунда переговоров с Украиной по вопросу обмена военнопленными. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Кремля.
«В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договоренностях. По обмену военнопленными и телами погибших», — отметили на официальном сайте Кремля.
В администрации президента уточнили, что телефонный разговор Путина и папы Льва XIV состоялся впервые. В ходе беседы российский лидер пожелал папе Римскому успехов и подтвердил заинтересованность Москвы в достижении мира между сторонами конфликта.
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