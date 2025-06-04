Путин рассказал Папе Римскому про украинский терроризм

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV заявил, что недавний удар украинской стороны по мирным жителям квалифицируется как терроризм по международному праву. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба Кремля.
«Осуществленный на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм», — сообщил Путин, сказано в заявлении Кремля на официальном сайте. В разговоре президент России акцентировал внимание на недопустимости подобных действий и их последствиях для международной безопасности.
Кроме того, пресс-служба Кремля проинформировала, что в ходе беседы Владимир Путин рассказал папе Римскому о ходе второго раунда переговоров с Украиной, которые коснулись обмена военнопленными и телами погибших. Российский лидер уведомил понтифика о достигнутых договоренностях и подчеркнул важность продолжения прямого диалога между сторонами, который возобновился в Стамбуле.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе Министерства обороны, 1 июня Киев осуществил террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он нацелился на аэродромы, расположенные в Мурманской, Рязанской, Иркутской, Ивановской и Амурской областях.
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