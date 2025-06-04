Конфликт в вотчине УГМК завершается: Паслер выбрал нового мэра

Фаворитом в борьбе за пост мэра в Реже стал Евгений Чепчугов

04 июня 2025 в 22:53 Размер текста - 17 +

Денис Паслер погружен в муниципальные интриги Фото: Размик Закарян © URA.RU Затяжной политический конфликт в Реже, где работает подконтрольная УГМК «Сафьяновская медь», близок к завершению. По данным URA.RU, по итогам кулуарных консультаций выбран кандидат в мэры, устроивший разные группы влияния и врио главы региона Дениса Паслера, погружающегося сейчас во все муниципальные интриги. «Этот кандидат — Евгений Чепчугов, бывший вице-мэр, а ныне сотрудник одной из структур УГМК (АО „Уралмеханобр“ — прим. ред.). Паслером его кандидатура предварительно одобрена», — уточнил собеседник. Другой источник агентства утверждает, что окончательных решений на данный момент нет. URA.RU отправило Чепчугову запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. Кандидаты в мэры подают документы до 6 июня, затем будут собеседования с теми, кто пройдет предварительный отбор. По их итогам конкурсная комиссия, в которую входят представители муниципалитета и губернаторской резиденции, рекомендует думе двух или более деятелей для голосования. Кризис в Реже начался после того, как половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, отказалась переизбирать мэра Ивана Карташова — протеже УГМК. Экс-губернатор Евгений Куйвашев незадолго до своей отставки согласовал переход Карташова на пост замминистра экономики — чтобы избежать публичного скандала. В итоге Карташов с конкурса снялся, объявили новый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Затяжной политический конфликт в Реже, где работает подконтрольная УГМК «Сафьяновская медь», близок к завершению. По данным URA.RU, по итогам кулуарных консультаций выбран кандидат в мэры, устроивший разные группы влияния и врио главы региона Дениса Паслера, погружающегося сейчас во все муниципальные интриги. «Этот кандидат — Евгений Чепчугов, бывший вице-мэр, а ныне сотрудник одной из структур УГМК (АО „Уралмеханобр“ — прим. ред.). Паслером его кандидатура предварительно одобрена», — уточнил собеседник. Другой источник агентства утверждает, что окончательных решений на данный момент нет. URA.RU отправило Чепчугову запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит. Кандидаты в мэры подают документы до 6 июня, затем будут собеседования с теми, кто пройдет предварительный отбор. По их итогам конкурсная комиссия, в которую входят представители муниципалитета и губернаторской резиденции, рекомендует думе двух или более деятелей для голосования. Кризис в Реже начался после того, как половина думы, подконтрольная совладельцу «Реж-Хлеба» Алексею Потапенко, отказалась переизбирать мэра Ивана Карташова — протеже УГМК. Экс-губернатор Евгений Куйвашев незадолго до своей отставки согласовал переход Карташова на пост замминистра экономики — чтобы избежать публичного скандала. В итоге Карташов с конкурса снялся, объявили новый.