04 июня 2025

Посольству Британии напомнили о российских детях, убитых ВСУ. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди принесли плакаты к зданию посольства
Молодые люди принесли плакаты к зданию посольства Фото:

У посольства Великобритании в Москве прошла акция общественников из «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Они напомнили британским дипломатам о российских детях, которые были убиты Вооруженными силами Украины. ВСУ получали оружие, в том числе из Англии. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

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У посольства Великобритании в Москве прошла акция общественников из «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Они напомнили британским дипломатам о российских детях, которые были убиты Вооруженными силами Украины. ВСУ получали оружие, в том числе из Англии. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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