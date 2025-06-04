Молодые люди принесли плакаты к зданию посольства
У посольства Великобритании в Москве прошла акция общественников из «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР). Они напомнили британским дипломатам о российских детях, которые были убиты Вооруженными силами Украины. ВСУ получали оружие, в том числе из Англии. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
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