04 июня 2025

США пытаются экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии американцев, Легкодымов основал криптобиржу
По версии американцев, Легкодымов основал криптобиржу Фото:

Власти США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его подозревают в незаконных операциях с криптовалютой. Об этом 4 июня сообщил адвокат россинина Марк Шамел.

«Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования. И мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде», — заявил Шамел в беседе с РИА Новости. По его словам, слушание по вопросу назначено на конец июня, когда судья будет определять, возможна ли выдача российского гражданина французским властям.

Шамел уточнил, что ему не известно о возможном включении Легкодымова в переговоры по обмену заключенными между Россией и США. Легкодымов, по версии обвинения, является сооснователем криптовалютной платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Американские следственные органы считают, что с 2018 года через Bitzlato прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых была связана с противоправной деятельностью.

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Власти США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его подозревают в незаконных операциях с криптовалютой. Об этом 4 июня сообщил адвокат россинина Марк Шамел. «Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования. И мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде», — заявил Шамел в беседе с РИА Новости. По его словам, слушание по вопросу назначено на конец июня, когда судья будет определять, возможна ли выдача российского гражданина французским властям. Шамел уточнил, что ему не известно о возможном включении Легкодымова в переговоры по обмену заключенными между Россией и США. Легкодымов, по версии обвинения, является сооснователем криптовалютной платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Американские следственные органы считают, что с 2018 года через Bitzlato прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых была связана с противоправной деятельностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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