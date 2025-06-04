США пытаются экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию

Власти США пытаются добиться экстрадиции российского гражданина Анатолия Легкодымова во Францию, где его подозревают в незаконных операциях с криптовалютой. Об этом 4 июня сообщил адвокат россинина Марк Шамел.
«Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования. И мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде», — заявил Шамел в беседе с РИА Новости. По его словам, слушание по вопросу назначено на конец июня, когда судья будет определять, возможна ли выдача российского гражданина французским властям.
Шамел уточнил, что ему не известно о возможном включении Легкодымова в переговоры по обмену заключенными между Россией и США. Легкодымов, по версии обвинения, является сооснователем криптовалютной платформы Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Американские следственные органы считают, что с 2018 года через Bitzlato прошло более 4,5 миллиарда долларов, значительная часть которых была связана с противоправной деятельностью.
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