Об опасности атаки БПЛА сообщили в Брянской, Воронежской и Курской областях

Об атаках БПЛА сообщают в трех областях страны
Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС.
«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — сказано в telegram-канале МЧС Воронежской области. Об опасности также предупредили в курских и брянских каналах. Официального подтверждения о возможной атаке в последних двух регионах еще не поступало.
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