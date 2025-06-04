04 июня 2025

Об опасности атаки БПЛА сообщили в Брянской, Воронежской и Курской областях

© Служба новостей «URA.RU»
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Об атаках БПЛА сообщают в трех областях страны
Об атаках БПЛА сообщают в трех областях страны Фото:

Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — сказано в telegram-канале МЧС Воронежской области. Об опасности также предупредили в курских и брянских каналах. Официального подтверждения о возможной атаке в последних двух регионах еще не поступало.

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Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС. «Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие!» — сказано в telegram-канале МЧС Воронежской области. Об опасности также предупредили в курских и брянских каналах. Официального подтверждения о возможной атаке в последних двух регионах еще не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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