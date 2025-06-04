04 июня 2025

Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по домам Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Силы ПВО работают, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Силы ПВО работают, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.

«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется», — заявил Сальдо. Он отметил, что ситуация находится на контроле. Оперативные службы работают.

Губернатор сообщил, что атака БПЛА продолжается. В настоящее время ведется работа сил противовоздушной обороны.

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Вооруженные силы Украины нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. «Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется», — заявил Сальдо. Он отметил, что ситуация находится на контроле. Оперативные службы работают. Губернатор сообщил, что атака БПЛА продолжается. В настоящее время ведется работа сил противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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