Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по домам Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.
«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется», — заявил Сальдо. Он отметил, что ситуация находится на контроле. Оперативные службы работают.
Губернатор сообщил, что атака БПЛА продолжается. В настоящее время ведется работа сил противовоздушной обороны.
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