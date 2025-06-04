04 июня 2025

Десять областей России атакуют БПЛА Украины, без света остались 4 округа страны: онлайн-трансляция

Десять областей России атакуют БПЛА Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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БПЛА вновь атакуют Россию
БПЛА вновь атакуют Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В десяти областях России объявлена опасность атаки беспилотников. Поступают сообщения, что угроза есть в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях страны. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает проверенную информацию об атаках сегодняшней ночи.

01:57 Четыре округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщает губернатор Владимир Сальдо.

01:53 Энергетики приступили к восстановительным работам после отключения света в Херсонской области, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за угрозы БПЛА. Безопасность сотрудников остается приоритетом. Подача электричества будет восстановлена при первой возможности, уточнил Сальдо.

01:50 ВСУ начали массированный обстрел населенных пунктов Запорожской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

01:47 В Херсонской области на фоне атаки БПЛА без света остались три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 тысяч человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания), сообщил губернатор Владимир Сальдо.

01:45 Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

01:44 ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.

01:44 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС.

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В десяти областях России объявлена опасность атаки беспилотников. Поступают сообщения, что угроза есть в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях страны. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает проверенную информацию об атаках сегодняшней ночи. 01:57 Четыре округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщает губернатор Владимир Сальдо. 01:53 Энергетики приступили к восстановительным работам после отключения света в Херсонской области, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за угрозы БПЛА. Безопасность сотрудников остается приоритетом. Подача электричества будет восстановлена при первой возможности, уточнил Сальдо. 01:50 ВСУ начали массированный обстрел населенных пунктов Запорожской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. 01:47 В Херсонской области на фоне атаки БПЛА без света остались три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 тысяч человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания), сообщил губернатор Владимир Сальдо. 01:45 Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. 01:44 ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале. 01:44 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС.
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