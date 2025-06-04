Аналитики раскрыли, какие услуги набирают популярность в ХМАО

В течение первых пяти месяцев этого года жители ХМАО наиболее активно обращались за услугами в сферах IT, маркетинга и дизайна. Также отмечено, что югорчане все чаще прибегают к услугам специалистов для организации праздников, уборки в доме или осуществления перевозок. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».
«Наиболее популярной в ХМАО стали услуги в сферах IT, маркетинга и дизайна: большая часть заказов относится к программированию и CRM настройкам, графическому дизайну, а также созданию сайтов и приложений. Это может быть связано с меньшим числом специалистов в этих сферах в регионе», — сообщили эксперты. Запросы на услуги по проведению генеральной уборки выросли на 15%, а спрос на чистку ковров поднялся на 12%. Заказчики стали чаще обращаться к профессионалам для организации досуга — за последний год спрос в этой категории увеличился на 40%.
В бьюти сфере наибольшей популярностью пользуются услуги маникюра и педикюра. Одновременно с этим отмечается рост интереса к самостоятельному освоению профессий в индустрии красоты.
В строительной отрасли чаще всего заказывали строительство домов под ключ, сварочные и фундаментные работы. Логистические запросы жителей региона также изменились: чаще всего требуются перевозки между российскими городами, а международные грузоперевозки выросли в десять раз по числу предложений. Количество исполнителей услуг в округе увеличилось за этот период на 80%.
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