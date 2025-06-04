04 июня 2025

Минобороны России: над страной сбиты 29 БПЛА Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВО России уничтожает украинские беспаилотники
ПВО России уничтожает украинские беспаилотники Фото:

Дежурные подразделения противовоздушной обороны России вечером 4 июня уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 22:00 мск 4 июня до 0:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале.

По данным Минобороны, основная часть беспилотников была перехвачена в небе над Белгородской областью — там российские военные сбили 15 аппаратов. Еще 11 дронов были уничтожены над Ростовской областью, три — над Воронежской. Оперативные службы в указанных регионах продолжают работу на месте происшествий. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

За последние недели атаки беспилотных летательных аппаратов на территории приграничных регионов России участились. Российские органы власти регулярно сообщают о работе систем ПВО и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности граждан.

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Дежурные подразделения противовоздушной обороны России вечером 4 июня уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «С 22:00 мск 4 июня до 0:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в официальном telegram-канале. По данным Минобороны, основная часть беспилотников была перехвачена в небе над Белгородской областью — там российские военные сбили 15 аппаратов. Еще 11 дронов были уничтожены над Ростовской областью, три — над Воронежской. Оперативные службы в указанных регионах продолжают работу на месте происшествий. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется. За последние недели атаки беспилотных летательных аппаратов на территории приграничных регионов России участились. Российские органы власти регулярно сообщают о работе систем ПВО и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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