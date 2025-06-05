Политолог раскрыл, кому и что Путин хотел показать разговором с Папой Римским

Москва показала Западу, что готова продолжать переговоры, несмотря на попытки Киева их сорвать. Как сообщил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Папы Римского Льва XIV появилась вероятность смены площадки для встреч делегаций России и Украины.
«Выбор Папы Римского в качестве собеседника для телефонного разговора в нынешнем контексте и с учетом того, что Россия ранее, если не отвергала напрямую, то ставила под большой вопрос возможность проведения переговоров в Ватикане, это неожиданный поворот. До начала переговоров в Стамбуле Россия рассматривала различные площадки и полностью Ватикан все-таки не исключала. Сейчас появилась вероятность того, что переговоры могут быть продолжены в новом месте», — полагает эксперт.
По его словам, объяснить разговор также можно поиском формата участия Папы Римского в урегулировании украинского конфликта. «И здесь важно, что инициатива исходит от российской стороны, потому что это еще раз показывает, кто на самом деле стремится к мирному урегулированию. Стамбульская площадка стала провисать в результате того, что сделала Украина, но Россия и здесь, даже в этих условиях, не прекращает прилагать усилия к продолжению переговоров», — обратил внимание Зудин.
Вечером 4 июня Кремль сообщил о первом телефонном разговоре Владимира Путина и нового Папы Римского Льва XIV. Собеседники обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин «подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины». Российский лидер подчеркнул, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта — проводит диверсии на территории РФ, которые направлены, в том числе против мирных жителей.
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