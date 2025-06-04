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01:48
Народным мастерам Пермского края вдвое повысят размер выплат
01:48
Дети массово отравились в поезде из Екатеринбурга в Анапу
01:46
Эксперт раскрыл для URA.RU, почему Путин предупредил Трампа об ответе на терроризм Украины
Эксперт заявил URA.RU, что на фоне киевского терроризма Трамп попросит личной встречи с Путиным
01:45
Десять областей России атакуют БПЛА Украины, без света остались 4 округа страны: онлайн-трансляция
01:35
Россию избрали в один из ключевых органов ООН
01:19
Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по домам Херсонской области
Трамп попросил Путина предотвратить новую войну
01:09
Богомаз: 127 человек попросили о помощи после теракта под Брянском
01:02
В Тюмени парализовано движение по путепроводу после обрушения металлической опоры на «Газель». Видео
00:48
S&P Global объявило о дефолте Украины по ценным бумагам
От терроризма и насилия до каннибализма: кто из президентов попадал под уголовку и почему
00:48
Туристка из Челябинска сорвалась со смотровой площадки на Эльбрусе
00:30
Движение на трассе Пермь — Березники изменят на три месяца. Схема
00:26
Папа Римский обратился к Путину с просьбой по поводу СВО
Путин отказался вести переговоры с нынешними киевскими властями
00:19
Об опасности атаки БПЛА сообщили в Брянской, Воронежской и Курской областях
00:18
Глава Пуровского района ЯНАО рассказал, как изменился уровень воды в реке Пяку-Пур
00:17
Депутат Саралиев призвал проверить похищенного в Москве Щепихина на экстремизм
«Путин не собирался встречаться с Зеленским»: главные заявления помощника президента России Юрия Ушакова
00:13
ЕС обсуждает одновременные с США санкции против России
00:13
«Клянусь, никого не хотела подвести»: как сложилась судьба актрисы Барбары Брыльской
00:11
СК: все фигуранты в деле со схваченным на вокзале Москвы бизнесменом установлены
Посольству Британии напомнили о российских детях, убитых ВСУ. Фоторепортаж
00:08
FT: ЕС отложил грандиозные планы из-за переговоров по Украине и решений США
04 июня 2025
23:56
Агрессивный шизофреник избивал челябинку в собственном подъезде
23:52
«Красивые новостройки и много молодежи»: посол Азербайджана Мустафаев прогулялся по Кургану. Видео
1
«Грубейшая ошибка Зеленского»: Мединский и Лавров доложили Путину об итогах переговоров в Стамбуле
23:47
Названы шесть ошибок в питании, из-за которых появляются усталость и апатия
23:47
Жителям ХМАО грозит штраф за купание в запрещенных местах
23:37
США пытаются экстрадировать россиянина Легкодымова во Францию
Кто организовал теракты и сколько было взрывчатки: о чем доложили Путину Бастрыкин и Мурашко
23:36
Экс-гендиректор «Пластик Лоджик» и топ-менеджер «Роснано» заочно арестованы
23:33
Пушилин: ВСУ сбросили взрывчатку на сотрудника МЧС в Донбассе
23:29
В Екатеринбурге инспектор миграционки покрывал нелегальных мигрантов. Фото, видео
1
«Киевскому режиму мир не нужен»: Путин — об итогах переговоров в Стамбуле и терактах в России
23:28
Украина атаковала Крым БПЛА
23:23
Мать украинского бойца помогла ВС РФ уничтожить разведгруппу ВСУ
23:21
Нидерланды дадут Киеву 400 млн евро и сотни кораблей с системами вооружений
2
НАТО хочет заблокировать торговые пути России на Восток
23:11
NYT: вклад США в вооружение Киева вычтут из доли Украины
23:07
Трамп удалил свой пост о разговоре с Путиным
1
23:04
ТАСС: участников инцидента у Ярославского вокзала заподозрили в похищении
«Знаешь, кто моя мама?»: вологодского мэра, чья дочь отправляла хейтеров на СВО, заменили на военного
23:00
Россияне с редкими болезнями массово остались без лекарств
22:56
Посольство США призвало американцев на Украине к готовности прятаться в убежища
22:53
Конфликт в вотчине УГМК завершается: Паслер выбрал нового мэра
«У Зеленского началась истерика»: главные заявления Захаровой по итогам переговоров в Стамбуле
22:47
В Тюмени грузовик кузовом снес дорожную раму. Видео
22:41
Ушаков объяснил, как будут проходить переговоры после обвинения Зеленского в терроризме
22:40
Ушаков: Путин никогда не собирался встречаться с Зеленским
Чем опасен вирус Коксаки, из-за которого не советуют ехать в Турцию
22:40
Ушаков ответил, по чьей инициативе состоялся разговор Путина и Трампа
22:40
Путин рассказал Трампу о втором раунде переговоров с Украиной
22:40
Ушаков: Трамп внимательно выслушал рассказ Путина об атаках на аэродромы РФ
«Сильно не пытали»: что сказал бизнесмен Щепихин о своем задержании. Видео
22:40
Киев не предупреждал Трампа об атаках на Россию 1 июня
22:36
Депутат Лантратова помогла выпускнице, которую несправедливо выгнали с ЕГЭ
22:32
Якушев дал напутствие участникам проекта «ПолитСтарт»
Теснят по всем фронтам: что сейчас происходит в Сумской области Украины. Карта
22:30
В Пермском крае грузовик загорелся после столкновения на трассе Полазна-Чусовой. Видео
22:25
«Встал, пошатнулся и пошел на своих ногах»: мотоциклист в Кургане попал в ДТП у перекрестка. Видео
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22:25
RMF24: в Польше на границе с Украиной обнаружили неохраняемые системы ПВО
ВС РФ окружают Киев и берут ВСУ в кольцо под Харьковом: карта СВО 4 июня
22:21
Зона подтопления в Пуровском районе сохраняется, несмотря на снижение уровня воды в реке
22:21
Путин рассказал Папе Римскому про украинский терроризм
2
22:15
«Я пришла за пятым!»: главврач перинатального центра Кургана прогнозирует рост рождаемости
1
Власти Крыма заявили об активности ВСУ у берегов, а Минобороны — о сбитых дронах: что известно
22:13
Путин передал Папе Римскому информацию об обмене пленными с Украиной
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22:03
Данко шокирован отказом лидера Словакии от референдума по России
22:00
Суд взял паузу перед оглашением итогов апелляции депутата думы ХМАО из-за ВНЖ Италии
В Кремле подтвердили взрыв на Крымском мосту и рассказали о террористе Тимофееве: о чем заявил Песков 4 июня
21:57
Французские истребители Mirage 2000 пролетели над Черным морем, «нарисовав» тризуб
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21:57
Путин впервые поговорил по телефону с новым папой Римским
21:54
Песков подтвердил, что у Путина состоялся разговор с Трампом
21:51
Трамп: Путин ответит на украинскую атаку по аэродромам
4
21:50
Трамп обсудил с Путиным нападение Украины на российские аэродромы
21:44
Трамп поговорил с Путиным
21:42
Bloomberg: ЕК собирается представить новые меры отказа от российских энергоносителей
21:36
Глава ФАДН Баринов: Северо-Запад — это ключ к межнациональному миру РФ
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21:33
Посол Азербайджана Мустафаев и древние останки: главное в Кургане за 4 июня
21:30
«Квоты не сдержат рыболовство»: ученый рассказал, нужно ли вводить жесткие ограничения на вылов ямальской рыбы
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21:29
Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию вокруг Украины
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21:23
Блогера Шария приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
21:20
Жители ХМАО ринулись скупать импортные машины из-за падения курса доллара
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21:20
В Тюмени инвалиду, попросившемуся у Путина на СВО, готовы дать новую профессию
21:19
Затопленный аэропорт, рухнувший мост и звездный рок-фестиваль в ЯНАО: события дня
21:17
Следком возбудил уголовное дело в отношении задержавших блогера Щепихина
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21:16
Бильярдисты из Украины выступят на чемпионате мира в ХМАО под флагом федерации пирамиды
21:07
Курганцу, чуть не умершему в самолете в Турции, собрали деньги на операцию за три дня
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21:06
Bloomberg: США отказались прикрывать с воздуха войска Европы на Украине
21:00
Спасатели потушили пожар на мусорном полигоне в Верхней Пышме. Фото
20:57
200 тысяч бойцов СВО получили помощь на Урале
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20:55
Белоусов провел совещание по разминированию Курской области
20:48
Священник РПЦ Стеняев объяснил продажу святой воды без маркировки в пермских храмах
20:45
«Тренирую детей, а потом себя»: главный силач ХМАО собирается побить рекорд на престижном турнире в Москве
20:45
Челябинцам в выходные расскажут про психологию развода и научат готовить мусаку. Афиша
20:44
Россия нанесла ракетный удар по учебному центру ВСУ
20:34
В Тюмени остановят котлы крупнейшей ТЭЦ
20:33
Индекс Мосбиржи упал на словах Путина о том, что Киеву не нужен мир
20:28
Учитель-общественник провел диктант для чиновников ЯНАО
20:28
Новый ректор УрФУ отложил кадровые чистки: причина
20:26
Курганский ХК «Зауралье» покинул четвертый нападающий после окончания сезона
20:21
ВСУ обстреляли минами свиноферму
20:20
Первый фестиваль любителей кофе пройдет на Ямале
20:20
Бывшая жена опального олигарха Копайгоры распродает элитные квартиры в ХМАО
1
20:18
Трамп попросил Сенат не рассматривать законопроект об ужесточении антироссийских санкций
20:08
Младенца, пострадавшего в теракте в Брянске, удалось спасти
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20:07
«Проводили корпоративы у мигрантов»: из-за чего прошли обыски в отделе полиции Екатеринбурга
2
20:04
В ресторанах ХМАО открываются летние веранды
19:58
Бастрыкин заявил об операции по обезвреживанию диверсантов в Брянской области
19:56
Россия выразила решительный протест Японии из-за стрельб
19:48
Мэр Челябинска встретился с командиром батальона «Южноуралец»
19:47
Паслер назвал сроки по замене старого транспорта в свердловских городах. Фото
19:46
Путин связал все теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать
19:45
Ситуацию в Пуровском районе обсудили на заседании комиссии правительства ЯНАО
19:44
«Забудьте слово «спасать»: что делать, если встретили лося в центре города, как в Екатеринбурге
19:42
Пермский перевозчик извинился перед пассажирами за некачественное обслуживание
19:40
Путин не удивился, что Зеленский отказался от перемирия
19:36
Богомаз пообещал Путину выплатить компенсации пострадавшим при теракте под Брянском
19:34
Реформы и раскрытые дела: чем запомнился генерал из Екатеринбурга, возглавивший полицию Башкирии
1
19:30
Челябинские судмедэксперты смогут передавать фрагменты трупов в собственность
19:30
Диетологи назвали идеальный чай для жаркой погоды
19:28
Путин заявил о больших потерях ВСУ и их отступлении по всей линии фронта
19:28
В Тюменской области пошли белые грибы. Фото
19:27
Путин отреагировал на предложение Зеленского о личной встрече
19:26
Депутат Госдумы от ЯНАО оправдался за удаленное заявление о пастбищах
19:24
«Почти три года в изоляторе»: советник экс-мэра Челябинска вновь не смог выйти из СИЗО
19:23
В Ишиме открыли медицинский центр регионального значения
19:23
Курганская область поднялась на 11 мест в туристическом рейтинге регионов России
19:22
Мединский: после переговоров в Стамбуле мяч находится на стороне Украины
19:21
Путин сделал выводы, зачем Украине было нужно перемирие
1
19:20
Природнадзор готовит претензию нефтяной компании из ХМАО из-за разлива нефти
19:16
Бастрыкин раскрыл ущерб от терактов в Брянской и Курской областях
19:15
Мединский показал Путину список с якобы вывезенными украинскими детьми. Видео
19:13
Путин: Украина становится террористической организацией
19:11
Бастрыкин заявил о ходе расследования взрывов на ж/д путях в Брянской и Курской областях
19:08
ФАДН призывает регионы проверять информацию, чтобы не стать жертвами фейков
19:04
Четыре звезды закатят бесплатные шоу в Екатеринбурге: афиша на выходные
19:02
Лавров призвал не поддаваться на провокации
1
19:00
Как спастись от комаров: лучшие средства для защиты от насекомых
18:58
Киев предложил Москве два варианта перемирия для саммита глав государств
18:55
Лавров указал Путину на грубейшую ошибку Зеленского
18:54
Зуд и волдыри после купания: врач рассказала, как спастись от церкариоза
18:50
Россия назвала даты обмена пленными с Украиной
1
18:50
В Екатеринбурге самокатчик вылетел на дорогу и расшибся, целый проспект встал. Фото, видео
1
18:49
Тюменцы второй день стоят в четырехкилометровой пробке на Московском тракте
18:49
«У девелоперов начались конкурентные войны»: Ильдар Хусаинов рассказал правду о тюменском рынке недвижимости
18:47
Мединский: на переговорах Россия призвала Украину идти к миру, а не к перемирию
18:46
VK Tech заключили соглашение о партнерстве с Минцифры Татарстана
18:45
Власти Перми решили, как должно выглядеть одно из зданий на гостевом маршруте. Фото
18:43
Путин запросил у Мединского доклад по переговорам в Стамбуле
18:42
Дочь олигарха Малофеева роскошно отдохнула в Японии после того, как он назвал страну рабом Запада
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18:35
Начальник Казанского вокзала отправлен под домашний арест
2
18:35
Жителей Тарко-Сале проконсультируют по вопросам материальной помощи
18:30
Массу нарушений нашли в магазинах «Светофор» в Екатеринбурге
1
18:27
Зеленский предложил отменить мирные переговоры в Стамбуле
1
18:23
В тюменском центре управления регионом назначен новый руководитель. Фото
18:21
Алаудинов сказал, что сделал бы с захваченным блогером Щепихиным
1
18:19
В Курганской области сиротам-выпускникам выплатят 96 тысяч рублей
18:19
Чиновницу, чья дочь отправляла хейтеров на СВО, заменит ветеран спецоперации
18:17
В Кургане потратят миллионы на подготовку проекта строительства IT-технопарка. Фото
1
18:15
Власти ХМАО найдут нового партнера для строительства школы в Сургуте
18:14
Стала известна программа на День города в Перми
18:14
В Челябинске ФСБ задержала топ-менеджера Газпрома Шмидта. Видео
18:14
Компания из ХМАО с миллионными долгами по налогам раскрыла план выхода из кризиса
18:11
Губернатор Махонин проинспектировал школы и спортобъекты в Кудымкаре
18:04
Глава МО Германии заявил, что дальнобойные ракеты скоро поступят в ВСУ
18:04
Росгвардейцы ЯНАО провели учения по экстремальному туристическому маршруту. Видео
18:02
Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство
18:01
Курганский вице-губернатор Алексеев принял участие в форуме в Нижнем Новгороде. Фото
3
18:01
Депутаты челябинского заксобрания обсудили безопасность школьников на дорогах
18:01
Фура заблокировала движение на Пермском тракте
18:00
Челябинский холдинг «Конар» ждет реорганизация
17:59
Регионы тюменской «матрешки» вошли в важный федеральный топ
17:58
В Тюменской области депутаты хотели сорвать выборы главы Тобольского района
17:57
Уральский дизайнер создаст удобную одежду для ветеранов-инвалидов СВО. Фото
17:55
Зеленский заявил, что не воспринимает российский меморандум всерьез
5
17:53
Цена квадратного метра в челябинских новостройках превысила 153 000 рублей
17:53
Зеленский анонсировал масштабный обмен пленными
17:51
«Северный флот», «Сурганова и оркестр», «Lumen»: звездный рок-фестиваль пройдет в Новом Уренгое
17:50
Выручка пермского автотранспортного предприятия превысила 4 млрд рублей
17:50
В России будут по-новому оценивать качество жилья
17:45
В Бразилии объяснили, что будет, если Украина не примет условия России
17:45
«Нельзя вот так просто нагрянуть»: в СПЧ осудили задержание блогера Щепихина, оскорблявшего мусульман
1
17:41
В Кургане будут проводиться гидравлические испытания по улице Мостостроителей
17:41
Тюменские власти потратят 15,5 миллионов рублей на 700 метров тротуара. Инфографика
17:40
Услышать город и деревню: афиша Пермского края на выходные
17:36
Посол Азербайджана Мустафаев возложил цветы к Вечному огню в Кургане. Видео
17:33
Из Челябинска в Уфу запустят «Ласточку»
17:32
Екатеринбургский врач-кришнаит, обвиненный в насилии над школьницей, признал вину. Фото, видео
17:32
Стало известно, когда на Украине появится немецкое дальнобойное оружие
17:30
Екатеринбург вошел в топ городов с самыми просторными квартирами на вторичке
17:29
На «уральской Рублевке» отложили ремонт за 300 млн рублей
17:29
«Это недопустимо»: в Госдуме резко отреагировали на задержание блогера Щепихина
4
17:24
Ямальские врачи спасли жизнь женщине, впервые в округе проведя сложную операцию
17:22
Львова-Белова заявила, что Россия не похищала украинских детей
17:21
В Кургане будет теплее, чем в Сочи
17:18
Пермяки смогут уехать в День города на ночной электричке
17:15
Машиниста, погибшего в Брянской области, похоронили под гимн России
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17:15
Юристы сообщили, что грозит Виктории Боне по делу о пропаганде наркотиков
17:10
Путин дал главе МЧС новое высокое звание
17:09
Мэр Пуровского района ЯНАО Трапезников не верит синоптикам после ЧП в Тарко-Сале. Видео
17:05
В пермском поселке Кутамыш жителей попросили скинуться на забор для школы. Фото
17:05
В Курганской области выпал сильный град, который продырявил крыши. Фото
17:04
Виктория Боня объяснила, почему ее обвинили в пропаганде наркотиков
17:03
Комик Останин, арестованный из-за разжигания ненависти, признан террористом
17:01
Политэлиты тюменской матрешки пролоббировали принятие важного закона для нефтяников
17:00
Бесплатный рок-концерт и мороженое получат курганцы в выходные. Афиша
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17:00
Бизнесмена Вейсалли, давшего показания на полицейских, выпустили из СИЗО Кургана
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16:55
Овечкин приехал в Совфед и подарил Матвиенко свитер
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16:55
ВС РФ ударили по топливному предприятию украинских войск
16:52
Звезда «Дома-2» из Екатеринбурга убегала от журналистов в суде. Фото
16:49
«Заказ прождали 40 минут, счет — 25»: тюменцы пожаловались на ресторан рэпера Басты
16:49
Полпредство представило нового помощника Жоги, инсайд URA.RU подтвердился
16:49
«Регионы НАТО»: генсек присвоил альянсу Черное и Балтийское моря
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16:48
ММК обеспечит уникальной импортозамещающей продукцией металлургию РФ и СНГ
16:47
Главный этап очистки реки Миасс начнется в Челябинске в середине июня. Фото
16:47
Армия стариков: на Украине решили отправлять пенсионеров на фронт
16:46
Водителя из Удмуртии будут судить в Пермском крае за смертельное ДТП
16:46
Тагильчанину снится дочь, которую изнасиловал и убил ветеран ЧВК «Вагнер». Видео
16:44
Контрактника из Златоуста отправили на 15 лет в колонию за разбой и наркотики
16:43
Машина въехала в толпу школьников в Германии
16:41
В Курганской области за неделю утонуло три человека. Видео
16:41
Под открытым небом Екатеринбурга зазвучат строки Пушкина. Фото
16:39
Вторую дорогу с Ямала в Югру начнут проектировать в 2025 году
16:38
Землю ждет самый жаркий год за всю историю наблюдений
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16:38
Министр рассказала о больших зарплатах свердловских врачей
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16:37
Челябинцы стали чаще выбирать путешествия на автомобиле
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16:33
Бывшему замначальника челябинского центра «Э» Калитюку суд продлил домашний арест
16:31
В Тюмени пассажир разбил бутылку об голову водителя маршрутки
16:31
Восходящая звезда НХЛ из Пермского края Мичков встретил медведя, приехав на родину. Видео
16:31
МИД РФ: у Зеленского началась истерика после переговоров в Стамбуле
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16:22
Новый спорткомплекс возле УДС «Молот» в Перми откроют в 2028 году
1
16:22
Пермяки стали триумфаторами Фестиваля театров малых городов России
16:20
Китай собирается купить в Европе сотни самолетов после введенных Трампом пошлин
3
16:19
На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков
1
16:19
Челябинский спортсмен в Москве поборется за призовые 12,5 млн рублей
16:17
В Калининграде задержали подозреваемых в вымогательстве у участников СВО
16:17
В челябинских магазинах низких цен «Маяк» Россельхознадзор выявил нарушения
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16:15
В центре Екатеринбурга заметили еще одного лося: что с ним стало. Видео
1
16:14
WP: ударом по Крымскому мосту Киев дал сигнал Трампу
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16:14
Что ждет свердловскую медицину: обещания нового министра
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16:11
Болтанов покидает курганский ХК «Зауралье» и возвращается в Магнитогорск. Фото
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Тюмень первой в России радикально ограничит скорость электросамокатов. Инфографика
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NL: ребенок впал в кому из-за мармелада Haribo
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В Сургуте сотрудники МЧС спасли двух человек и кота из пожара в многоэтажке
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В Ноябрьске Роспотребнадзор изъял из оборота яйца, зараженные сальмонеллой
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Захарова рассказала, когда Москва передаст Киеву тысячи тел бойцов ВСУ
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В Минобороны РФ рассказали, как дроны помогли освободить Троицкое в ДНР. Видео
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Популярный свердловский фестиваль остался без гранта и принял неожиданное решение
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В Курганской области предприятие хотело продавать просроченное мясо
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МИД РФ: Киев взял паузу для рассмотрения меморандума РФ
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Тюменские власти нашли способ ускорить движение на Московском тракте
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Скончался один из величайших балетмейстеров мира Панов
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Уход за огурцами в июне: полив, подкормка и защита от болезней
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Сотрудники салона связи в Перми выпускали SIM-карты с чужими данными для повышения продаж. Видео
15:46
РБК: Аренда квартир в Челябинске с начала 2025 года упала до 26 000 рублей
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Автобусы сменили движение, дороги перекроют: что происходит в центре Екатеринбурга. Карта
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15:39
В Курганской области будут штрафовать родителей, которые отпускают детей гулять ночью. Видео
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15:38
В Тюмени зафиксировано опасное загрязнение воздуха
15:37
МВД проверит скандально задержанного бизнесмена Щепихина
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Концерт Басты, встреча с Красновой и уральские пышки: как пройдет первый VK Fest в Челябинске. Афиша
15:34
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Челябинка, обвиняемая в заказе убийства дочери, пыталась выйти на свободу
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