В Запорожской области в ночь на 5 июня продолжается массированная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты энергоснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, атаки отражаются силами противовоздушной обороны.
Глава региона отметил, что на местах работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением поврежденной инфраструктуры. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.
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