WSJ: США перенаправили на свои нужды, обещанные ВСУ компоненты для ракет

США отправили компоненты для ракет, которые используются для борьбы с беспилотниками, своим подразделениям на Ближний Восток. Ранее эти средства обещали поставить на Украину. Об этом сообщают источники в Пентагоне.
«Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет компоненты для борьбы с беспилотниками, предназначенные для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке. Пентагон расхваливал эффективность ракет для уничтожения БПЛА», — передает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
Украина применяла американские ракеты класса «земля-воздух» с лазерным наведением для защиты от российских беспилотников. Важнейшим компонентом ракет является «бесконтактный взрыватель», который детонирует взрывчатку, когда приближается БПЛА, отмечает издание.
Ранее страны НАТО планировали включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы. Они выступают за продолжение украинского конфликта.
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