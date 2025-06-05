WSJ: США перенаправили на свои нужды, обещанные ВСУ компоненты для ракет

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Ракеты отправили в войска
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США отправили компоненты для ракет, которые используются для борьбы с беспилотниками, своим подразделениям на Ближний Восток. Ранее эти средства обещали поставить на Украину. Об этом сообщают источники в Пентагоне.

«Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет компоненты для борьбы с беспилотниками, предназначенные для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке. Пентагон расхваливал эффективность ракет для уничтожения БПЛА», — передает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Украина применяла американские ракеты класса «земля-воздух» с лазерным наведением для защиты от российских беспилотников. Важнейшим компонентом ракет является «бесконтактный взрыватель», который детонирует взрывчатку, когда приближается БПЛА, отмечает издание.

Ранее страны НАТО планировали включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы. Они выступают за продолжение украинского конфликта.

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США отправили компоненты для ракет, которые используются для борьбы с беспилотниками, своим подразделениям на Ближний Восток. Ранее эти средства обещали поставить на Украину. Об этом сообщают источники в Пентагоне. «Администрация президента США Дональда Трампа перенаправляет компоненты для борьбы с беспилотниками, предназначенные для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке. Пентагон расхваливал эффективность ракет для уничтожения БПЛА», — передает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники. Украина применяла американские ракеты класса «земля-воздух» с лазерным наведением для защиты от российских беспилотников. Важнейшим компонентом ракет является «бесконтактный взрыватель», который детонирует взрывчатку, когда приближается БПЛА, отмечает издание. Ранее страны НАТО планировали включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы. Они выступают за продолжение украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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