Страны НАТО решили схитрить с военной помощью Украине

Euractiv: страны НАТО включат военную помощь Украине в свои оборонные расходы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная помощь Украине впишут в военные расходы НАТО
Военная помощь Украине впишут в военные расходы НАТО Фото:

Страны НАТО намерены включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к целевому уровню затрат, сообщает издание Euractiv. Такая мера позволит альянсу официально отразить увеличение расходов на оборону вплоть до 5% ВВП — именно этого показателя давно требует президент США Дональд Трамп.

«Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать выполнение требований о повышении оборонных расходов без реального увеличения внутренних военных бюджетов», — говорится в публикации издания. По данным Euractiv, представители стран-участниц обсуждают возможность учитывать только прямую военную помощь Киеву как часть национальных оборонных бюджетов.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко предлагал европейским странам выделять фиксированную часть ВВП на финансирование ВСУ и интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Это связано с сокращением военной поддержки со стороны США и неопределенностью по новым пакетам помощи, что вынуждает Киев искать альтернативные источники финансирования для своих вооруженных сил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны НАТО намерены включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к целевому уровню затрат, сообщает издание Euractiv. Такая мера позволит альянсу официально отразить увеличение расходов на оборону вплоть до 5% ВВП — именно этого показателя давно требует президент США Дональд Трамп. «Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать выполнение требований о повышении оборонных расходов без реального увеличения внутренних военных бюджетов», — говорится в публикации издания. По данным Euractiv, представители стран-участниц обсуждают возможность учитывать только прямую военную помощь Киеву как часть национальных оборонных бюджетов. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко предлагал европейским странам выделять фиксированную часть ВВП на финансирование ВСУ и интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Это связано с сокращением военной поддержки со стороны США и неопределенностью по новым пакетам помощи, что вынуждает Киев искать альтернативные источники финансирования для своих вооруженных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...