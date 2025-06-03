Страны НАТО решили схитрить с военной помощью Украине

Страны НАТО намерены включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы, чтобы приблизиться к целевому уровню затрат, сообщает издание Euractiv. Такая мера позволит альянсу официально отразить увеличение расходов на оборону вплоть до 5% ВВП — именно этого показателя давно требует президент США Дональд Трамп.
«Идея состоит в том, чтобы продемонстрировать выполнение требований о повышении оборонных расходов без реального увеличения внутренних военных бюджетов», — говорится в публикации издания. По данным Euractiv, представители стран-участниц обсуждают возможность учитывать только прямую военную помощь Киеву как часть национальных оборонных бюджетов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко предлагал европейским странам выделять фиксированную часть ВВП на финансирование ВСУ и интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Это связано с сокращением военной поддержки со стороны США и неопределенностью по новым пакетам помощи, что вынуждает Киев искать альтернативные источники финансирования для своих вооруженных сил.
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