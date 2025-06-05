Рост годового ВВП России ускорился до 1,9%

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Рост ВВП ускорился в сравнении с предыдущим годом
Рост ВВП ускорился в сравнении с предыдущим годом Фото:

Рост годового ВВП России в апреле 2025 года ускорился до 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в обзоре текущей экономической ситуации, опубликованном Минэкономразвития РФ 4 июня.

«По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% после 1,1% в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5%», — говорится в документе министерства, передает ТАСС.

В обзоре отмечается, что Минэкономразвития сохранило прогноз по темпам роста экономики на текущий год на уровне 2,5%. Этот показатель отражен в утвержденных сценарных условиях социально-экономического развития страны на 2025–2026 годы и плановый период 2027–2028 годов. Документ с соответствующими оценками был представлен ведомством в апреле текущего года.

Согласно данным министерства, ускорение темпов роста экономики фиксируется второй месяц подряд. В марте годовой ВВП увеличился на 1,1%, а в апреле темпы роста приблизились к двум процентам. Эксперты ведомства связывают такую динамику с улучшением ситуации в ряде ключевых отраслей и стабилизацией макроэкономических показателей. В министерстве подчеркнули, что текущие темпы роста соответствуют ранее утвержденным прогнозам и позволяют рассчитывать на достижение целевых показателей по итогам 2025 года.

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Рост годового ВВП России в апреле 2025 года ускорился до 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в обзоре текущей экономической ситуации, опубликованном Минэкономразвития РФ 4 июня. «По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2025 года рост ВВП ускорился до 1,9% после 1,1% в марте. С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 1,0%. По итогам четырех месяцев 2025 года составил 1,5%», — говорится в документе министерства, передает ТАСС. В обзоре отмечается, что Минэкономразвития сохранило прогноз по темпам роста экономики на текущий год на уровне 2,5%. Этот показатель отражен в утвержденных сценарных условиях социально-экономического развития страны на 2025–2026 годы и плановый период 2027–2028 годов. Документ с соответствующими оценками был представлен ведомством в апреле текущего года. Согласно данным министерства, ускорение темпов роста экономики фиксируется второй месяц подряд. В марте годовой ВВП увеличился на 1,1%, а в апреле темпы роста приблизились к двум процентам. Эксперты ведомства связывают такую динамику с улучшением ситуации в ряде ключевых отраслей и стабилизацией макроэкономических показателей. В министерстве подчеркнули, что текущие темпы роста соответствуют ранее утвержденным прогнозам и позволяют рассчитывать на достижение целевых показателей по итогам 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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